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Meclis'te kabul edildi! Hepsi iptal 5 yıl...

AA |  21 Ekim 2020 Çarşamba - 10:58 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 10:58

Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren düzenleme Meclis'te kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeye göre alkollü içkileri 18 yaşını doldurmamış kişilere satanlar ve 22.00 - 06.00 saatlerinde perakende satışını yapanların içki satış belgeleri, 5 yıl içinde üçüncü kez söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde iptal edilecek, bu kişilere 2 yıl süreyle satış belgesi verilemeyecek.


Tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla  bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili  cezaların artırılması, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere  yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren kanun teklifinin ilk 8  maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.  Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında  Kanun Teklifi'nin kabul edilen maddelerine göre, alkollü içkileri otomatik satış  makineleriyle satan, oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu  edenler ile basın, yayın yoluyla tüketicilere satan, postayla satışını yapanlara  20 binden 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.
 
Saat 22.00 ila 06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı  hareket edenlere 65 binden 320 bin liraya kadar idari para cezası  uygulanacak.  Alkollü içkileri 18 yaşını doldurmamış bireylere satan veya sunanlar  ile 22.00 - 06.00 saatlerinde perakende olarak satanların, bu fiilin  işlenmesinden sonraki 5 yıl içinde üçüncü defa söz konusu yasağı ihlal etmeleri  halinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü  içki satış belgeleri iptal edilecek. Bu kişilere 2 yıl süreyle söz konusu  belgenin yenisi verilemeyecek.  Sulama kooperatifleriyle ilgili iş ve işlemlerde Tarım ve Orman  Bakanlığı yetkili olacak.
 
 Özel ormanlar için ağaçlandırma teşviki
 
 Düzenlemeyle, "özel orman" sayılan sahipli arazilerde, ekim ve dikim  yoluyla ağaçlandırmanın teşvik edilmesi hedeflenerek Orman Kanunu'nda değişikliğe  gidiliyor.  Buna göre, "orman sınırları dışında olup yüzölçümü üç hektarı aşmayan  sahipli arazilerde tabii olarak yetişen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü  yerler" ile "orman sınırları dışında olup alan büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli  arazilerde, ekim ve dikim yolu ile yetiştirilen her nevi ağaç ve ağaççıklarla  örtülü yerlerin" orman sayılmaması öngörülüyor.  Teklifle, devlet ormanlarındaki bozuk orman alanlarında orman bitkisi  fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman  alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi  amacıyla tesis kurulmasına, bedeli alınarak 29 yıla kadar izin verilebilecek.  Ancak saha tesliminden itibaren 2 yıl içinde tesislerin işletmeye alınmaması  halinde izin iptal edilecek.  Orman sınırları içerisinde söz konusu faaliyetleri izinsiz yapanlar  veya tesis kuranlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para  cezasıyla cezalandırılacak. Özel orman kapsamındaki yerlerde bulunan ağaçlar izinsiz  kesilemeyecek. İzinsiz kesilen ağaçların dikili kabuklu gövde hacminin 5  metreküpe kadar olması halinde 500 lira, bu miktarı aşan her bir metreküpü için  ilave 100 lira idari para cezası verilecek.  Orman Kanunu'na, Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılacak savunma  amaçlı tesislerle bunların müştemilatlarına bedelsiz olarak izin verilmesi de  ekleniyor.
 
  
 Adana'ya Tarıma Dayalı İhtisas OSB
 
 Düzenlemeyle, Adana'nın Karataş ilçesinde su ürünleri yetiştiriciliği  konulu Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.  Teklifin 8. maddesinin kabulü sonrasında TBMM Başkanvekili Nimetullah  Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Aranın ardından Erdoğmuş, komisyonun yerinde olmaması üzerine  birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
 
  

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