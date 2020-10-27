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Meclis'te dört partiden ortak bildiri

27 Ekim 2020 Salı - 17:30 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 17:44

TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanlığının Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının telin edilmesine ilişkin Tezkeresi kabul edildi.


AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin ortak bildirisi: Ne yazık ki son dönemde bu türden bir hastalıklı söylem, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un beyanlarında ve icraatlarında tezahür etmektedir. Mezkur zat, ‘ifade hürriyetini desteklemek’ kisvesine bürüdüğü pervasız eylemleriyle, küresel sonuçları her inançtan insanı derinden ve olumsuz etkileyebilecek bir çatışmayı, yarılmayı tetiklemektedir.

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