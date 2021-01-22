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Meclis'e sunuldu! Yeni askerlik düzenlemesi, yaş sınırı kararı...

22 Ocak 2021 Cuma - 12:04 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 13:52

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bugün 44 maddelik Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler " dedi. Uzman erbaşların göreve devam edebilmeleri için yaş haddi 55'e yükseltiliyor.


AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türk Silahlı  Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin  Kanun Teklifi'nin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu bildirdi.  Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 44 maddeden oluşan  teklifle askeri personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde  faydalanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla ilgili mevzuatta  düzenleme yapılması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle  birlikte Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığının teşkilatlarında  yapılan değişikliklere uyum sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
 
Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirlenmesiyle bu personelin  tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılacağını dile  getiren Muş, "Uzman erbaşlara yönelik olarak, Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar  Derneği adı altında bir dernek oluşturulması teklifimizde amaçlanmaktadır. Uzman  erbaşlara ilk nasıp istihkakı olarak yerli üretim ordu tipi bir tabanca verilmesi  teklifle düzenlenmektedir." dedi.
 
Güvenlik güçleri ile gazilere verilen sağlık hizmetlerinde etkin  olarak kullanılan sağlık sınıflarına mensup yedek subayların, Sağlık Bakanlığına  bağlı ve yoğunlukla güvenlik güçlerine hizmet veren hastanelerde  görevlendirilebilmelerinin önünün açılacağını kaydeden Muş, "Harekat kapsamında  görevlendirilen devlet hizmet yükümlülerinin, doktorların buralarda geçirdikleri  sürelerinin bir buçuk kat olarak hesaplanması teklifimizde yer almaktadır." diye  konuştu.
 
  Devre kaybeden askeri öğrencilerin, devre kaybettikleri süre için  Genel Sağlık Sigortası'na alınmasının düzenlendiğini belirten Muş, emekli Türk  Silahlı Kuvvetleri personeli ve öğretim elemanlarının Milli Savunma  Üniversitesinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki diğer okullarda ders  verebilmesine imkan getirileceğini söyledi.
 
TBMM üyeliğine seçilen milletvekillerinin askerliği ile ilgili  meselenin kanun teklifi ile çözüme kavuşacağını ifade eden Muş, "Askerliğini  yapmadan milletvekili olanlar, dönem sonunda askerliklerini yerine getirecekler.  Milletvekilliği dönemi sonuna kadar bu mecburiyetleri ertelenmektedir." diye  konuştu.
 
Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması  nedeniyle bazı uyum düzenlemelerinin de teklifin içinde bulunduğunu açıklayan  Muş, "TBMM, bu teklifimizin kanunlaşmasını uygun görür ve Cumhurbaşkanımız  onaylarsa bunlar yürürlüğe girmiş olacak." dedi.
 
   "PKK'ya selam çakarak bir zafer işareti yapmıştır"
 
  AK Parti Grup Başkanvekili Muş, kanun teklifine ilişkin bilgi  verdikten sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.  Avrupa Parlamentosunun "tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını  istediğinin" hatırlatılması üzerine Muş, "Buradaki duruşumuz çok nettir. Türkiye  bir hukuk devletidir. Hukuk devleti ilkesinden asla taviz vermedi, bundan sonra  da vermeyecektir. Siyasi manipülasyonlara da izin vermeyeceğiz." ifadelerini  kullandı.
 
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun dağa kaçırılan  evlatları için Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerin önünde zafer  işareti  yapmasına ilişkin görüşü sorulan Muş, şunları kaydetti:  "HDP elindeki enstrümanlarla, belediyelerle, derneklerle, parti  aracılığıyla, insanların çocuklarını kandırarak dağa götürmekte. Aileler de  çocuklarını istiyor. Bu milletvekili, nispet edercesine, 'İyi oldu, çocuklarınızı  nasıl da götürdük' dercesine, PKK'ya selam çakarak bir zafer işareti yapmıştır.  Bir kere daha göstermiştir ki HDP, net bir şekilde tarafını PKK'dan yana  almaktadır. Bu yapılan hareketlerin hukuk devletlerinde bir müeyyidesi olur, bir  karşılığı olur. 'Neden kayyum atandı, neden bu işlemler yapılıyor' gibi bundan  sonra bize kimse tek kelime etmesin. Oradaki belediyelerin nasıl kullanılıp o  çocukların dağa nasıl kaçırıldığını, o zafer işaretiyle bu milletvekili bir kez  daha partisi adına tescillemiş oluyor. Kendisini milletvekili yapan PKK'ya diyet  borcunu ödemeye çalışıyor."
 
 
MHP'lilerin, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a  saldırıyı soruşturan savcıyı tehdit ettiği yönündeki iddiaların hatırlatılması  üzerine Muş, "Sosyal medyada yazılanların pek çoğunun bir doğruluk payı yok.  Herkes istediği şekilde, kendi işine geldiği gibi yorum yapıyor. Burada MHP'nin  durumu çok net bir şekilde Genel Başkan Devlet Bahçeli Bey tarafından ortaya  konmuştur. Şiddete karşı son derece mesafeli olduklarını, asla tasvip  etmeyeceklerini ifade etmişlerdir." diye konuştu. Hem emniyet güçlerinin hem de yargının bu olayın üzerinde olduğunun  altını çizen Muş, "Faillerin bir kısmı tutuklanmıştır. Arananlar varsa kolluk  onların da üzerine gitmektedir. Yani bir hukuk devletinde olması gereken neyse  bunlar işlemektedir, yapılmaktadır. Bunun haricinde 'O, bana şunu söyledi. Burada  şöyle bir yorum çıkarttım' gibi söylemlerin bizim açımızdan bir kıymetiharbiyesi  yoktur. Net bir şekilde başından beri söylediğimiz bir şey var; şiddeti asla  tasvip etmeyiz." ifadelerini kullandı.
 
  
Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararına ilişkin soruya Muş,  "Buna, hukuk içerisinde çözülecek bir konu olarak bakıyoruz. Bu işin  siyasallaşmasını doğru bulmuyoruz. Hukuk, kendi içerisinde yapılması gerekenleri  yapacaktır." yanıtını verdi.
 
  
 "Her iki bakanımız da çok uyumlu iyi bir şekilde çalışmaktadırlar"
 
 Mehmet Muş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman  Soylu arasında "tutuklama" üzerinden bir tartışma yaşandığının belirtilmesi  üzerine, "İçişleri Bakanımızın annesine yönelik yapılan paylaşımı kabul etmemiz  mümkün değildir. Çok büyük bir terbiyesizlik, çok büyük bir kendini bilmezlik.  Bakan da olsanız, evlatsınız. Anneniz var. Duygularınız var. Benim bile, sizinle  konuşurken ellerim titriyor sinirden, kabul etmemiz mümkün değildir."  değerlendirmesinde bulundu.  Adalet Bakanı Gül'ün doğrudan İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik bir  açıklamasının olmadığını belirten Muş, "Ortaya çıkan bir olay karşısında bir  hashtag açılıyor; 'şu kişi tutuklansın'... Altında yüzlerce tweet. Başka bir olay  ortaya çıkıyor, 'Bu kişi serbest bırakılsın', altında yüzlerce tweet. Adalet  Bakanımızın tepkisi buna." dedi.   Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve kanunların uygulandığını  vurgulayan Muş, "Her iki bakanımız da çok uyumlu iyi bir şekilde  çalışmaktadırlar. Bugün Türkiye'nin güvenlik noktasında elde ettiği başarılarda  İçişleri Bakanlığımızın ne kadar büyük gayreti ve katkısı varsa bir o kadar da  Adalet Bakanlığımızın katkısı vardır. Bunlarla alakalı da bu olaylara parti  olarak biz gelmeyiz." şeklinde konuştu.
  
 "Bazı sorumluluklar getiriyoruz"
 
 AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yargı reformuna ilişkin takvimin  sorulması üzerine, "Hem hukuk tarafında hem de ekonomi tarafında çalışmalar  sürmekte. Olgunlaştıkça bunları, TBMM'ye sunacağız. Üzerinde çalışıldığını belli  bir noktaya geldiğini söyleyebilirim." karşılığını verdi. Muhalefetin Kovid-19 aşısına ilişkin eleştirileri hatırlatılan Muş,  yerli aşının nisan ayında çıkacağını umduklarını ifade etti. Muş, pandemi  sürecinin şimdiye kadar çok başarılı bir şekilde yönetildiğini belirterek, Sağlık  Bakanlığının açıklayacağı takvime dikkat etmekte fayda olduğunu söyledi. Başka bir soru üzerine, AK Parti döneminde hayvan haklarına ilişkin  bir kanun çıkarıldığını anımsatan Muş, "Bazı değişiklikler yapılacak. Belli bir  noktaya geldi. Bazı sorumluluklar getiriyoruz. 'Bir hayvanı aldım, 15 gün sonra  sıkıldım, bunu sokağa atayım', bunu yapamayacak. Eğer bir hayvanı alıyorsanız,  sahipleniyorsanız, bunun sorumluluğunu yerine getireceksiniz. Çip sistemini  yaygınlaştıracağız. Bir hayvanı kim alıyorsa, çipler vasıtasıyla ortaya çıkacak.  Bazı alanları daha da daraltacağız. Uygulamalarımız biraz daha sertleşecek." diye  konuştu.   Çalışmaların olgunlaştıkça paylaşılacağını aktaran Muş, bu dönem  içerisinde bu düzenlemeyi de çıkarmış olacaklarını bildirdi.  TBMM'nin salı günü çalışmalarına başlayacağını dile getiren Muş, bazı  uluslararası sözleşmeler, Aden Körfezi tezkeresi,  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis  gündemine geleceğini söyledi.
 
  
 

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