Meclis'e sunuldu! Yeni askerlik düzenlemesi, yaş sınırı kararı...

MHP'lilerin, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıyı soruşturan savcıyı tehdit ettiği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Muş, "Sosyal medyada yazılanların pek çoğunun bir doğruluk payı yok. Herkes istediği şekilde, kendi işine geldiği gibi yorum yapıyor. Burada MHP'nin durumu çok net bir şekilde Genel Başkan Devlet Bahçeli Bey tarafından ortaya konmuştur. Şiddete karşı son derece mesafeli olduklarını, asla tasvip etmeyeceklerini ifade etmişlerdir." diye konuştu. Hem emniyet güçlerinin hem de yargının bu olayın üzerinde olduğunun altını çizen Muş, "Faillerin bir kısmı tutuklanmıştır. Arananlar varsa kolluk onların da üzerine gitmektedir. Yani bir hukuk devletinde olması gereken neyse bunlar işlemektedir, yapılmaktadır. Bunun haricinde 'O, bana şunu söyledi. Burada şöyle bir yorum çıkarttım' gibi söylemlerin bizim açımızdan bir kıymetiharbiyesi yoktur. Net bir şekilde başından beri söylediğimiz bir şey var; şiddeti asla tasvip etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararına ilişkin soruya Muş, "Buna, hukuk içerisinde çözülecek bir konu olarak bakıyoruz. Bu işin siyasallaşmasını doğru bulmuyoruz. Hukuk, kendi içerisinde yapılması gerekenleri yapacaktır." yanıtını verdi.

"Her iki bakanımız da çok uyumlu iyi bir şekilde çalışmaktadırlar"

Mehmet Muş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında "tutuklama" üzerinden bir tartışma yaşandığının belirtilmesi üzerine, "İçişleri Bakanımızın annesine yönelik yapılan paylaşımı kabul etmemiz mümkün değildir. Çok büyük bir terbiyesizlik, çok büyük bir kendini bilmezlik. Bakan da olsanız, evlatsınız. Anneniz var. Duygularınız var. Benim bile, sizinle konuşurken ellerim titriyor sinirden, kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu. Adalet Bakanı Gül'ün doğrudan İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik bir açıklamasının olmadığını belirten Muş, "Ortaya çıkan bir olay karşısında bir hashtag açılıyor; 'şu kişi tutuklansın'... Altında yüzlerce tweet. Başka bir olay ortaya çıkıyor, 'Bu kişi serbest bırakılsın', altında yüzlerce tweet. Adalet Bakanımızın tepkisi buna." dedi. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve kanunların uygulandığını vurgulayan Muş, "Her iki bakanımız da çok uyumlu iyi bir şekilde çalışmaktadırlar. Bugün Türkiye'nin güvenlik noktasında elde ettiği başarılarda İçişleri Bakanlığımızın ne kadar büyük gayreti ve katkısı varsa bir o kadar da Adalet Bakanlığımızın katkısı vardır. Bunlarla alakalı da bu olaylara parti olarak biz gelmeyiz." şeklinde konuştu.

"Bazı sorumluluklar getiriyoruz"