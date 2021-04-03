ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Ekonomi » Meclis'e sunuldu! SGK ödeyecek, milyonları ilgilendiriyor...

Meclis'e sunuldu! SGK ödeyecek, milyonları ilgilendiriyor...

İşçi ve işveren milyonları kapsıyor. Devlet ödeyecek. Nisan ve mayıs ayında hesaba 1500 lira yatıracak. Salgında en çok etkilenen yeme-içme sektörüyle ilgili yeni düzenleme yapılıyor. Sektörde çalışanların iki aylık primini devlet ödeyecek. Nisan-mayısta ücretsiz izne ayrılana 1.500 TL ödenecek. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Meclis'e sunuldu! SGK ödeyecek, milyonları ilgilendiriyor...
AK Parti'nin pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan sektörlerin sorunlarını çözmeye yönelik torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
 
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.