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Meclis'e sunuldu! SGK ödeyecek, milyonları ilgilendiriyor...
İşçi ve işveren milyonları kapsıyor. Devlet ödeyecek. Nisan ve mayıs ayında hesaba 1500 lira yatıracak. Salgında en çok etkilenen yeme-içme sektörüyle ilgili yeni düzenleme yapılıyor. Sektörde çalışanların iki aylık primini devlet ödeyecek. Nisan-mayısta ücretsiz izne ayrılana 1.500 TL ödenecek. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
AK Parti'nin pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan sektörlerin sorunlarını çözmeye yönelik torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.