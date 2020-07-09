Meclis'e sunuldu! Emeklilikle ilgili flaş düzenleme...

Milyonlarca ev hanımı bekliyordu, Meclis'e sunuldu. Ev hanımları çalışmadıkları için emekli olamıyor ama eğer Meclis'e sunulan teklif yasalaşırsa çalışmasalar dahi borçlanarak emekli olabilecekler. Tasarı en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımlarını kapsıyor. Emeklilik için başvuruda bulunacak kişilerin SGK ile bağının olmaması da şart koşuldu. Peki ev kadınları nasıl emekli olabilir? Ev kadınlarının emekli olabilmesi için şartlar neler? Sigortası olmayan ev kadınlarına emeklilik imkanı var mı? İşte tüm bilgiler...

Milyonlarca ev kadınını ilgilendiriyor, yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Ev hanımları eğer sunulan teklif kabul edilirse çalışmasalar dahi borçlanarak emekli olabilecek. Meclis'e sevk edilen teklife göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları yararlanacak. Aynı zamanda başvuruda bulunulacaksa SGK ile bağın olmaması şart. İşte ev kadınlarına emeklilik imkanı sağlayan yasa teklifinin tüm detayları...

EV HANIMLARI EMEKLİ OLABİLECEK

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman , ev hanımları için TBMM 'ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti. 25 yıl evli kalan ve en az 50 yaşında olan kadınların emekli edilmelerine ilişkin kanun teklifi 30 Aralık 2019 tarihi itibariyle TBMM Komisyonuna gelmişti.

BORÇLANARAK EMEKLİ OLMA İMKANI

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı ve ekledi:

EV HANIMLARI EMEKLİLİKTEN YARARLANAMIYOR

2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.

25 YIL EVLİ KALMAK KOŞULUYLA...

06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.

SİGORTASI OLMAYAN EV HANIMLARINA EMEKLİLİK VAR MI?

Son dönemde basın yayın organlarında yer alan haberler de konuya dair haberler yapıldı. Bu haberlerde herhangi bir iş yerinde çalışmayan kadınların 25 yıl evli kalmaları halinde emeklilik elde edecekleri öne sürüldü. Bu düzenlemenin kanun teklifi ile meclise sunulduğu iddia edilirken düzenlemenin onaylanması halinde kadınlara emeklilik hakkı verileceği yansıtıldı.

EV KADINLARININ EMEKLİLİĞİ İÇİN GEÇERLİ OLAN YASA TASARISININ KAPSAMI

-Teklifin yasalaşması durumunda ev hanımları hiç çalışmasa dahi belirlenen şartlara uygun olması halinde emekli olabilecekler:

-Teklifin kapsamında belirlenen şartlardan ilki kadınların 1995 yılı ve öncesinde resmi nikah ile evlenmiş olmasıdır. Başka bir ifade ile 25 yıl ve üzerinde evlilik süresi olan ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.

-Teklifin ikinci maddesi ise kadınların yaşı ile alakalıdır. Buna göre; ev hanımlarının 1970 yılı ve öncesinde doğması şarttır. Kadınların bu haktan faydalanabilmesi için 50 yaşını doldurması istenir.

-Emeklilik için başvuruda bulunacak kişilerin SGK ile bağının olmaması şarttır. Ev hanımları sigorta lı olarak SGK'ya bildirilmemiş olmalı ve herhangi bir iş yerinde çalışmamalıdır.

-SGK bünyesinde herhangi bir maaş (dul ve yatim aylığı vb.) alınmaması gereklidir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK DETAYLARI NELERDİR?

İsteğe bağlı sigortalılık şartları arasında; zorunlu sigortası olmama, bir ay içinde 30 günden az çalışma, 18 yaşını doldurmuş olma ve malullük ile yaşlılık aylığı almama gibi kriterler yer almaktadır. Belirlenen şartlara uygun olan kişilerin sigorta primlerini kendisinin ödemesine izin verilmektedir.

İsteğe bağlı sigortalılık için başvurular kişiye en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleri üzerinden gerçekleştirilir. İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın taban ve tavan sınırları arasında kalan kısım üzerinden belirlenir. Sigortalı tarafından prime esas kazancın yüzde 32'si ödenir. Bu yüzde 32'lik kısmın yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi; yüzde 12'lik bölümü ise genel sağlık sigortası primidir.

YURT DIŞINDA YAŞAYANIN DA HAKKI VAR

Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çeken Duman, yasalarımıza göre yurt dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her kadının borçlanma yapmasına imkan varken, ülkemizde yaşayan kadınların da bu düzenlemeyi uzun zamandır beklediğini belirtti ve şu bilgileri verdi:

Günümüz koşullarında kadınların hizmet olarak borçlanabilecekleri iki farklı yöntem bulunmaktadır. İlki analık borçlanması olarak en fazla 2.160 gündür diğeri ise yurt dışında çalışılan yada ikamet edilen sürelerdir.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

İsteğe bağlı sigortadan ev hanımlarının faydalanabilmesi için bazı şartları yerine getiriyor olması gerekir.

Bu şartlar;

-Sigortalı olarak herhangi bir yerde çalışmamak,

-Malullük ve yaşlılık aylığı almamak,

-18 yaşından büyük olmak,

-Herhangi bir gelire sahip olmamaktır.