Meclis'e geliyor! Milyonlarca kişiye güzel haber...

Ve Meclis'e geliyor. Milyonlarca gence güzel haber. İstihdam kalkanı paketinin ekimde Meclis'ten geçmesiyle birlikte daha pozitif adımlar atılacak. 25 yaş altı istihdama özel desteklerin kapsamı genişletilecek, 8 milyona yakın üniversiteli gence part-time iş kapısı açılacak. Genç çalıştıran işverene sigorta priminde indirim yapılacak. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasını devlet karşılayacak. Kısmi zamanlı çalışma yaygınlaştırılacak. İşte istihdam kalkanı paketinin ayrıntıları...

Milyonlarca gence güzel haber . Meclis'e geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın çerçevesini açıkladığı istihdam kalkanı paketinin ekimde Meclis'ten geçmesiyle birlikte daha pozitif adımların atılacağını söyledi. İstihdam paketi genç çalıştıran işverene sigorta priminde indirimden kolay işverenlik uygulamalarına kadar istihdamı artıracak birçok önemli başlığı içeriyor. Pakette 25 yaş altı istihdama öngörülen özel desteklerin kapsamı genişletilirken, 8 milyona yakın üniversiteli gence de part-time iş kapısı açacak. Genç çalıştıran işverene sigorta priminde indirim yapılacak. Bir ay içinde 10 günden az çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını devlet karşılayacak.

GÜÇLÜ İSTİHDAM PAKETİ

İşten çıkarmayla ilgili güçlü bir istihdam paketi hazırladıklarını belirten Bakan Albayrak, "Paket ekimde Meclis'ten geçerse daha pozitif adımlar atılacak. Bugün Amerika 'da işsizlik 45 milyona çıktı. Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün değil. Her türlü küresel senaryoya hazırlıklı olmak gerekir. Bu kadar hazırlıklı olduğumuz bir süreç yok. Biz hazırız" dedi.

GELİR VERGİSİ İSTİSNASI DA VAR

Kısmi zamanlı çalışma yaygınlaştırılacak. Bu modelle kişilerin çalışma sürelerini azaltarak aynı işin birden fazla kişi tarafından yapılmasına imkân tanınacak. Yine 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan kısmi çalışmaya geçmek isteyenlere bu olanak verilecek. Kısmi zamanlı çalışmaya geçen çalışanlar için gelir vergisi istisnası tanınacak ve kısmı zamanlı çalışmadan arta kalan bakiye gün sayısı kadar emeklilik primleri ödenecek. Bu teşvik için çalışanların kısmi zamanlı çalışmaya geçişi halinde oluşacak iş gücü açığının yeni istihdamla desteklenmesi ve bu kapsamda 6 ay süreyle ilave kısmi zamanlı çalışan istihdam edilmesi yeterli olacak.

YÜZDE 40'INI DEVLET KARŞILIYOR