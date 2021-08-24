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Meclis Başkanı Şentop yardım TIR’larını uğurladı

DHA |  24 Ağustos 2021 Salı - 21:18 | Son Güncelleme : 24 08 2021 - 21:18

Tekirdağ, Valilik ve AFAD'ın organize ettiği, sel felaketinden etkilenen il ve ilçelere gönderilen yardım TIR’larını uğurlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Ülkemizde büyük bir afet yaşandı” dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ’dan sel felaketinden etkilenen bölgelere gönderilen yardım TIR’larını uğurladı. Şentop, “Ülkemizde büyük bir afet yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası sonrası Tekirdağ'daki sivil toplum kuruluşlarının yardımı devam ediyor.
 
Acil yardım malzemesi şimdi gönderiliyor. Tekirdağ Valiliği ve AFAD'ın organize ettiği, içinde acil yardım malzemesi olan yardım TIR’ları inşallah oradaki  vatandaşlarımıza ulaşacak. Tabii sadece bundan ibaret değil. Daha da yardımlar bölgeye gidecek. İnşallah kazasız belasız yardım TIR’ları yerlerine ulaşacaktır" diye konuştu.
 
 
 

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