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Meclis Başkanı Şentop, Ürdün'ün Milli Günü'nü kutladı

DHA |  25 Mayıs 2021 Salı - 14:07 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 14:07

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ürdün Milli Günü nedeniyle Ürdün Haşimi Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı Sultan Abdelmonem Al-Odat ve Senato Başkanı Faisal El-Fayez'e tebrik mektubu gönderdi.


TBMM Başkanı Şentop, Al-Odat ve El-Fayez'e gönderdiği mektupta, Ürdün halkını Türk milleti ve şahsı adına en kalbi hislerle tebrik ettiğini ifade etti. Türkiye ve Ürdün arasındaki tarihi dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerin önümüzdeki dönemde de istikrarlı şekilde gelişerek devam edeceğine inandığını belirten Şentop, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır" dedi.
 
 

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