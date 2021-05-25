Meclis Başkanı Şentop, Ürdün'ün Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Al-Odat ve El-Fayez'e gönderdiği mektupta, Ürdün halkını Türk milleti ve şahsı adına en kalbi hislerle tebrik ettiğini ifade etti. Türkiye ve Ürdün arasındaki tarihi dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerin önümüzdeki dönemde de istikrarlı şekilde gelişerek devam edeceğine inandığını belirten Şentop, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır" dedi.