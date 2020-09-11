TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'e sert sözler söyledi. "Fransa'nın esas rahatsızlığı, Türkiye'nin dünyada, bölgede ve özellikle Afrika'da etkin oluşuyla ilgilidir. Bunu da Yunanistan'ın oradaki bazı dayanıksız, mesnetsiz, hukuka aykırı tezlerinin yanında yer alıyormuş gibi bu rahatsızlığını göstermeye çalışıyor." diyen Şentop şunları dile getirdi: "Bir NATO müttefiki olarak Fransa'nın bu ikiyüzlülükten vazgeçmesini, uluslararası hukuka, deniz hukukuna uygun hareket etmesini bekliyoruz.AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde alınan kararlar Türkiye açısından çok fazla bir ehemmiyet ifade etmiyor.Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın."
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- Meclis Başkanı Şentop'tan Macron'a sert sözler!
Meclis Başkanı Şentop'tan Macron'a sert sözler!
11 Eylül 2020 Cuma - 17:01 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 17:28
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert sözler söyledi. Şentop "Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın" dedi.
Yunanistan'ın Avrupa'nın şımarık çocuğu gibi alıştırıldığını ifade eden Şentop, "Gerek diplomasi, gerek askeri alanda Türkiye cevapları vermiştir. Fransa uzun yıllar Afrika'da onlarca ülkeyi sömüren, hala sömürmeye devam eden, 21. yüzyılda yeni sömürgecilik anlayışıyla sömürmeye devam eden Fransa var. Afrika'da frang para birimi var.
Fransa'nın 14 eski sömürgesinin parasıdır. Bu para üzerinden Fransa 500 milyar dolardan fazla sömürge geliri elde etti. Bunlar utanılacak şeyler. Onlar sömürü düzeninin bozulacağına ilişkin endişe taşıdıkları için Türkiye'nin diplomatik ilişki kurması, Türk Hava Yolları'nın uçması Fransa'yı rahatsız ediyor. Fransa'nın esas rahatsızlığı Türkiye'nin orada etkisini artırmasıdır. Fransa'yı dürüst davranmaya davet edelim. Manş Denizi'nde İngiltere ile yaptığı deniz sınırı anlaşmasında adalarla ilgili benimsedikleri ilkeleri Türkiye'nin savunduğu tezlerle aynı" ifadeyerini kullandı.
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