Meclis Başkanı Şentop'tan Macron'a sert sözler!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'e sert sözler söyledi. "Fransa'nın esas rahatsızlığı, Türkiye'nin dünyada, bölgede ve özellikle Afrika'da etkin oluşuyla ilgilidir. Bunu da Yunanistan'ın oradaki bazı dayanıksız, mesnetsiz, hukuka aykırı tezlerinin yanında yer alıyormuş gibi bu rahatsızlığını göstermeye çalışıyor." diyen Şentop şunları dile getirdi: "Bir NATO müttefiki olarak Fransa'nın bu ikiyüzlülükten vazgeçmesini, uluslararası hukuka, deniz hukukuna uygun hareket etmesini bekliyoruz.AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde alınan kararlar Türkiye açısından çok fazla bir ehemmiyet ifade etmiyor.Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın."

Yunanistan'ın Avrupa'nın şımarık çocuğu gibi alıştırıldığını ifade eden Şentop, "Gerek diplomasi, gerek askeri alanda Türkiye cevapları vermiştir. Fransa uzun yıllar Afrika'da onlarca ülkeyi sömüren, hala sömürmeye devam eden, 21. yüzyılda yeni sömürgecilik anlayışıyla sömürmeye devam eden Fransa var. Afrika'da frang para birimi var.