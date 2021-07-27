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Meclis Başkanı Şentop’tan flaş Tunus tepkisi

27 Temmuz 2021 Salı - 21:31 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 21:31

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan Hişam el-Meşişi görevden almasına tepki gösterdi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
 
"Anayasayı askıya alabilmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Başbakanın görevden alınmasında cumhurbaşkanına tanınmış yetki yok. Bizim arzumuz Tunus halkının hak ettiği şekilde, kendi iradesiyle, Anayasal düzenin ve hukuk kurallarının işlediği bir yönetimle yönetilmesidir. Anayasa'daki tasarımı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinden kaynaklanan bir sorun yok.
 
Sistemin temel özelliği hükümeti doğrudan halkın seçmesi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini somutlaştırın. İlkesel bazdaki tartışmalardan sonuç alabilmek mümkün değil. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini somutlaştırın. İlkesel bazdaki tartışmalardan sonuç alabilmek mümkün değil."

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Mustafa Şentop TBMM anayasa
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