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Meclis Başkanı Şentop'tan flaş erken seçim açıklaması!

13 Ekim 2020 Salı - 12:30 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 12:49

TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim. Türkiye’de bundan sonra seçimler zamanında yapılır" dedi.


Meclis Başkanı Mustafa Şentop gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erken seçim ve Enis Berberoğlu ile ilgili AYM'nin verdiği karar ile ilgili konuştu.
Şentop şunları söyledi: "Erken seçim kararı almanın çok çok zor olduğu kanaatindeyim. Erken seçim konusu, önceki sistemin bazı kötü alışkanlıklarıdır. Bu sistemde bu anlamda bir adım atabilmek zorlaştırılmıştır. Bu sistemin bir özelliğidir bu. Türkiye’de bundan sonra seçim zamanında yapılır.
Hükümet sistemi değişikliğiyle erken seçim  kararı almak zorlaştırıldı. Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu  kanaatindeyim.Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır.
 
BERBEROĞLU'NUN DURUMU 
 
Kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz."
 

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TBMM Mustafa Şentop erken seçim
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