Meclis Başkanı Şentop'tan flaş erken seçim açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim. Türkiye’de bundan sonra seçimler zamanında yapılır" dedi.

Şentop şunları söyledi: "Erken seçim kararı almanın çok çok zor olduğu kanaatindeyim. Erken seçim konusu, önceki sistemin bazı kötü alışkanlıklarıdır. Bu sistemde bu anlamda bir adım atabilmek zorlaştırılmıştır. Bu sistemin bir özelliğidir bu. Türkiye’de bundan sonra seçim zamanında yapılır.

Hükümet sistemi değişikliğiyle erken seçim kararı almak zorlaştırıldı. Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim.Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır.

BERBEROĞLU'NUN DURUMU

Kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz."