TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliamı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez. Afganistan'da huzur ve barışın hakim olacağı günler için dua ediyoruz" dedi.
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- Meclis Başkanı Şentop’tan Afganistan açıklaması
Meclis Başkanı Şentop’tan Afganistan açıklaması
DHA | 27 Ağustos 2021 Cuma - 14:36 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 15:08