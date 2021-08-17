Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-Seug ve beraberindeki heyeti Meclis'te kabul etti. Mevkidaşı ile önce baş başa görüşme yapan Şentop, daha sonra birlikte heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Şentop ayrıca konuk heyete 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde TBMM'de bombalanan alanları ve tadilat çalışmaları devam eden Genel Kurul Salonu'nu gezdirerek bilgi verdi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Meclis Başkanı Şentop, Güney Koreli mevkidaşıyla görüştü
Meclis Başkanı Şentop, Güney Koreli mevkidaşıyla görüştü
ANKARA, (DHA) | 17 Ağustos 2021 Salı - 16:32 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 16:32
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-Seug ile bir araya geldi.
- Son dakika... İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyuruları 17 Ağustos 2021
- Savunma sanayisi buluşması IDEF 2021 başladı!
- Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza
- Avans ödemesi yapılacak! Flaş karar, başlıyor...
- Hızlı soğutma özellikli yangın söndürücü madde testlerden başarıyla geçti
- Hızlı tren hatlarına yönelik deprem erken uyarı sistemi geliştirilecek