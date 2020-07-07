TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle 7 Temmuz'da TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı. TBMM Genel Kurulu, bugün 27'nci dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimi için toplandı. ‘Meclis Başkanlık’ seçimi Genel Kurul’da başladı. Başkanlık seçimi için 3 tur oylama yapıldı. Peki, Meclis başkanı kim oldu? Yeni meclis başkanı kim oldu?

TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplandı. Bugün 27'nci dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimi için toplandı. ‘Meclis Başkanlık’ seçimi Genel Kurul’da başladı. TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un yeniden aday olduğu seçimde, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş da yarıştı. Peki, Meclis başkanı kim oldu? Yeni meclis başkanı kim?

YENİ MECLİS BAŞKANI KİM OLDU?

Gizil yapılan ilk oylamada Mustafa Şentop (AK Parti) 324, Haluk Koç (CHP) 131, Erol Katırcıoğlu (HDP) 50, Hüseyin Filiz (İYİ Parti) 34, Erkan Baş (TİP) 9 oy aldı. İlk tur oylamada adaylar, TBMM üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluk olan 400 oy alamadı. Başkanlık seçimi için 2. Tur oylamaya geçildi. Grubu olmayan Erkan Baş'ın 9 oy alması dikkat çekti.

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda 4 aday da çoğunluğu sağlayamadı. Mustafa Şentop 329, Haluk Koç 133, Erol Katırcıoğlu 53, Hüseyin Filiz 36 oy aldı. Üçüncü tur yapıldı.

Üçüncü tur sonucunda Mustafa Şentop 328 oy alarak Meclis başkanlığına seçildi.