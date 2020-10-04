Corona virüs salgını nedeniyle açılışı bir süreliğine ertelenen M7 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının birinci etabı olan Mecidiyeköy-Mahmutbey hattının açılış tarihi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? İşte Mecidiyeköy Mahmutbey metro açılış tarihi...

Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı açılış tarihi İstanbul lular tarafından merak ediliyor. Corona virüs pandemisi nedeniyle açılışı ertelenen Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu açılışı ile ilgili açıklama geldi. Peki, Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? İşte Mecidiyeköy Mahmutbey metro açılış tarihi...

Mayıs ayında açılması beklenen ancak corona virüs salgını nedeniyle çalışmaların aksaması nedeniyle açılışı ertelenen Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu İstanbullular tarafından merak ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş -Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının birinci etabı olan Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında ilk test sürüşünü gerçekleştirmiş ve hattın ilk etabının 19 Mayıs’ta hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu. Hatta çalışan İspanyol işçiler, koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine dönünce, hattın açılışı önce Ağustos’a ardından Eylül ayına ertelenmişti.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu daha sonra yaptığı açıklamada 29 Ekim ’de Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının hizmete açılacağını duyurmuştu.

Metro hatlarıyla ilgili çok ciddi atılımlar yaptıklarını vurgulayan İmamoğlu şunları kaydetti:

"Duran hatları hayata geçirdik. 29 Ekim’de inşallah Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını hep beraber hizmete açıyoruz. Günde 400 bin yolcu bekliyoruz o hatta. Metrobüsün de yükünü hafifletecek.

Eminönü-Alibeyköy hattını yıl sonunda inşallah hizmete açacağız. Aşiyan-Rumeli Hisarı füniküler hattı durmuştu, orayı harekete geçirdik. Çok hızlı bitireceğiz. Önümüzdeki sene Eylül-Ekim ayına yetiştirmek istiyoruz."

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