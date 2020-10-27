Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ilk 10 gün ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavi gördüğü hastaneden bir video paylaşarak, yarın açılacak Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu ile ilgili açıklamada bulundu.

İmamoğlu "28 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren 10 gün boyunca ücretsiz olarak hizmetinizde olacak. Hepinize sağlıklı günler dilerim" dedi. İmamoğlu şunları söyledi: "Öncelikle hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Salgın sürecinde kendinizi sakınmaya özen gösterin. Bugün hastanedeki 4. günüm, her şey olumlu yönde gidiyor. Çok iyi hissediyorum. Tek üzüntüm sizlerden uzak kalmak.