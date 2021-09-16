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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ile ilgili yeni açıklama!

16 Eylül 2021 Perşembe - 10:46 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 10:46

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Çağlayan-Mecidiyeköy durakları 5,5 aydır kapalı. Vatandaşlar durakların ne zaman açılacağını merak ediyordu. CNN Türk muhabiri Burçak Bozkuş, İBB'den aldığı son bilgileri aktardı.


Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın en önemli istasyonu olan Mecidiyeköy istasyonu 5,5 ay önce arıza nedeniyle hizmete kapatıldı.
 
Karar sonrası vatandaşlar bu hattan Mecidiyeköy'e ulaşamaz oldu. Seferler Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde gerçekleştiriliyor.
 
"EN KISA SÜREDE AÇILACAK"
 
Aylardır kapalı olan metro hattıyla ilgili son bilgileri CNN Türk muhabiri Burçak Bozkuş aktardı. Aldığı bilgileri aktaran Bozkuş, İBB'nin çalışmaların sürdüğünü, en kısa sürede hizmete açılacağının belirtildiğini söyledi.

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