Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları: Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak, hangi duraklardan geçecek?

Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koronavirüs olmasıyla M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattının açılışının erteleneceği konuşurken, yeni metro hattının açılış tarihi belli oldu. Peki, Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu ne zaman açılacak? Mahmutbey Mecidiyeköy metro durakları nereden geçiyor?

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı açılıyor. İBB, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının planlandığı açılış tarihi belli oldu. Peki, Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu hangi duraklardan geçecek ve ne kadar sürecek?

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, Cumhuriyet Bayramı’ndan bir günce önce 28 Ekim’de açılıyor.

2 GÜN ÜCRETSİZ OLACAK

28 Ekim'de açılacağını, ilk 2 gün seferlerin ücretsiz olacağını duyurdu.

Bu hattın günlük 400 bin yolcuya hizmet etmesi planlanıyor. İstanbul’un ikinci sürücüsüz metrosunda son hazırlıkların tamamlandığı, personellerin yerleştirildiği bildirildi.

TEST SÜRÜŞÜNÜ VATANDAŞ YAPTI

İBB, metro hattında test sürüşü görüntülerini de paylaştı. Test sürüşü İBB’nin davet ettiği vatandaşlarla yapıldı. Metroyu deneyen öğrenci Ahmet Emin Arslan, “Normalde 45 dakika süren bir yolu yaklaşık 10-12 dakikada geldik. Çok önemli bir süre” dedi.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO HATTI DURAK LİSTESİ

-Mecidiyeköy-Çağlayan-Kağıthane-Nurtepe

-Alibeyköy

-Yeşilpınar

-Veysel Karani

-Akşemsettin

-Kazım Karabekir

-Yeni Mahalle

-Karadeniz Mahallesi

-Tekstilkent

-Yüzyıl

-Göztepe

-Mahmutbey

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRU KAÇ DAKİKADA SÜRECEK?

Toplamda 26 dakika sürmesi planlanan hatta Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Yeşilpınar, Veysel Karani, Akşemsettin, Kazım Karabekir, Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent, Yüzyıl Mahallesi, Göztepe ve Mahmutbey durakları yer alacağı metro hattının toplam uzunluğunun 26 dakikada tamamlanması bekleniyor.