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Mecidiyeköy'de silahlı saldırı! Yaralılar var

DHA |  24 Ekim 2020 Cumartesi - 15:43 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 15:50

İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de rezidanstaki 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.


İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de rezidansta yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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