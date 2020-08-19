MEB yönetici atama takvimi! MEB müdür ve müdür yardımcısı atama tercih başvuruları nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmeleri için tercih süreci başladı. MEB yönetici atama takvimine göre tercih başvuruları 21 Ağustos'ta sona erecek. Peki, MEB müdür ve müdür yardımcısı atama tercih başvuruları nasıl yapılır? İşte MEB yönetici tercih başvuruları ve atama takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme takvimine göre müdür ve müdür yardımcısı atama tercih başvuruları başladı. Adaylar, tercihlerini 21 Ağustos'a kadar yapabilecek. Peki, MEB müdür ve müdür yardımcısı atama tercih başvuruları nasıl yapılır? İşte MEB yönetici tercih başvuruları ve atama takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimine göre, ilk defa yönetici atama tercihleri bugün başladı. Takvime göre, sözlü sınav başvuruları 25-30 Haziran 2020 tarihleri arasında alındı. Sözlü sınav sonuçları ise 16-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında açıklanmıştı.

Müdür ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri için tercih dönemi başladı.

MEB İLK DEFA YÖNETİCİ ATAMA TAKVİMİ 2020

Sözlü sınav komisyonları 22-24 Haziran 2020 tarihleri arasında oluşturuldu. Sözlü sınav başvuruları 25-30 Haziran 2020 tarihleri arasında alındı.

Yazılı sınav sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarında boş bulunan müdür ve müdür yardımcılığı sayısının ayrı ayrı tespit edilerek üç katı adayın belirlenmesi süreci 1-3 Temmuz 2020 tarihleri arasındaydı. Sözlü sınavlar 6 Temmuz 2020 tarihinde başladı ve 14 Temmuz 2020 tarihinde sona erdi. Sonuçlar 16-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında duyuruldu. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 20-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapıldı.

Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 27-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında değerlendirilerek sonuçlar duyuruldu. Sözlü sınav puanları 4-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında MEBBİS modülüne girilecek. Görevlendirmeye esas puanlar 10-11 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edildi. Müdür ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri için boş kontenjanlar da 12-14 Ağustos 2020 tarihlerinde girildi.

MEB MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI

Tercihler 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Başvurular 17-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında onaylanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirmeler valiliklerce yapılacak.

TERCİH SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 25-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında açıklanacak. İhtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve görevlendirme süreci 1-15 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

MÜDÜR ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın il müdürlüklerine gönderdiği resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca, ülkemizde etkisini göstermekte olan Covid-19 salgınının neden olduğu solunum yolu hastalıklarından koruma ve kontrol önlemlerinin alınması için gerekli tedbirler hassasiyetle uygulanmaktadır. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ekte yer alan takvimler çerçevesinde eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirmelerde; başvuruların elektronik ortamda alınması, istenilecek belgelerin MEBBİS veri tabanından elde edilmesi, gerekli görülmesi halinde e-posta yoluyla istenilmesi, ancak lüzum görülmesi halinde belgenin aslının talep edilmesi yoluyla oluşabilecek personel hareketliliğinin engellenmesinin sağlanması gerekmektedir."