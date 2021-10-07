MEB YLSY 2021 başvurusu nasıl yapılır? YLSY bursu başvuru şartları!

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursu kapsamında 358 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek. Başvurular 21 Ekim'de başlıyor. Peki, YLSY başvurusu nasıl yapılır? YLSY başvuru şartları ve başvuru ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu. 358 öğrenci yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek. MEB 'teb yapılan açıklamada, Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere toplam 358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek.

MEB YLSY 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapacak.

13 FARKLI KAMU KURUMU ADINA EĞİTİM GÖRECEKLER

Milli Eğitim Bakanlığınca, 1416 sayılı Kanun uyarınca YLSY Programı (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) kapsamında Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere 358 öğrenci, yurt dışına gönderilecek. Yurt dışına gönderilecek öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek.

EĞİTİM TAMAMLANINCA ATANACAKLAR!

Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek etmek üzere ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.

1416 sayılı Kanun kapsamında 1929 yılından itibaren üniversitelerin ve kamu kurumların uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor.

Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci, burs almaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı bursiyeri olarak şu anda 4 bin 312 öğrenci, 50 farklı ülkede öğrenim görüyor.

YLSY TERCİH VE BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün http://yyegm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan YLSY başvuru ve tercih kılavuzunu inceleyebilir.