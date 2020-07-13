Haberler »

Eğitim Haberleri »

MEB Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı mı? Yetenek Sınavı sonuçları ve boş kontenjanlar!

MEB Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı mı? Yetenek Sınavı sonuçları ve boş kontenjanlar!