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MEB Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı mı? Yetenek Sınavı sonuçları ve boş kontenjanlar!

13 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:02 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 12:02

Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci almak için yapılan Yetenek Sınavının sonuçları internette merak ediliyor. Peki, MEB Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB Yetenek Sınavı sonuçları...


Yetenek Sınavı için başvurular e-Okul Sistemi üzerinden bireysel olarak 15-29 Haziran 2020 tarihleri arasında alınmıştı. 
 
Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci almak için yapılan Yetenek Sınavının sonuçları internette araştırılıyor. Peki, MEB Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB Yetenek Sınavı sonuçları ve Yetenek Sınavı kılavuzu!
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yetenek Sınavı için başvurular e-Okul Sistemi üzerinden bireysel olarak 15-29 Haziran 2020 tarihleri arasında alınmış, Yetenek Sınavları 1-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.
 
MEB YETENEK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
 
Öğrenciler MEB Yetenek Sınavı sonuçlarını, 13 Temmuz 2020 tarihinde e-Okul Sistemi üzerinden sonuçları öğrenebilecek. 
 
MEB YETENEK SINAVI SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYIN 
 
Yetenek Sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar Yetenek Sınavına girmeden en fazla 5 (beş) okul için 10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecek. 
 

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