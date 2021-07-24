24 Temmuz 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.352 -0.86 EURO 10,0990 0.20
USD 8,5520 -0.14 ALTIN 495,680 -0.37
CANLI BORSA
TÜMÜ

MEB yeni tarihi duyurdu! Resmen başlıyor, öğrenci ve öğretmenler...

24 Temmuz 2021 Cumartesi - 18:47 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 18:47

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'dan son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Okulların açıklaması ve yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmen duyurdu. Detaylar belli oldu. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklamasında "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak BİLSEM sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. MEB tarafından yapılan yeni duyuruda BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler 23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 tarihlerinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.


Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli "Okullar ne zaman açılacak?" sorunun yanıtını merak ediyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama geldi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
 
"Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir."
 
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
 
MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Öte yandan öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 başlayacak.
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLAMIŞTI
 
Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.
 
Telafi meselesi hem akademik hem sosyal duygusal anlamında önemli kavram. Özellikle yaz aylarında sosyal duygusal faaliyetlerle çocuklarımızın özgüvenlerini, kültürlerini artırmaktır. 2 saatlik dilimler halinde yüzlerce öğrencimiz bu parkurlara geliyor. Daha sonra bir başka grup geliyor. Yaklaşık 55 bin civarındaki okulumuzdan 22-23 civarında okulumuz başvurdu.

ETİKETLER

Milli Eğitim Bakanlığı MEB son dakika meb son dakika meb duyuru meb açıklama BİLSEM Okullar ne zaman açılacak okullar hangi tarihte 2021 2022 Okullar ne zaman açılıyor yaz tatili ne zaman bitiyor? Ziya Selçuk yüz yüze eğitim Milli Eğitim Bakanı Okullar ne zaman hangi tarihte açılacak? Okullar yüz yüze olacak mı? ilkokul ortaokul lise okul ne zaman açılacak okul açılma tarihi yaz tatili bitişi meb resmi açıklama öğrenci öğretmen veli meb Twitter 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2021-2022 eğitim öğretim takvimi birinci dönem Yeni eğitim ve öğretim yılı okul öncesi eğitim okul okul kayıt
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.