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MEB yeni kararı duyurdu: Cumartesi ve pazar günleri yapılacak

AA |  15 Nisan 2021 Perşembe - 20:37 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 20:37

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve resmen duyuruldu. Yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ve sınav süreciyle ilgili flaş gelişme duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığınca tüm resmi ve özel okulların 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitime devam edilecek, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek - 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde 3 Mayıs'tan itibaren uygulanacak.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda,  Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun  tavsiyeleri ve 13 Nisan salı yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda  yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş  konusunda bazı yeni kararlar alındığı belirtildi.
 
Genelgeye göre, 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime devam edileceği,  12'nci sınıflar ve mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları  ile takviye kurslarının cumartesi ve pazar günleri de sürdürüleceği bildirildi.
 
Hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime  geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin  birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları  kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren  "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve  kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.
 
Meslek liselerinde 12'nci sınıflar hariç uzaktan eğitime geçilecek
 
Mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri,  mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde 12'nci  sınıflar hariç, meslek, alan dersleri dahil tüm sınıf düzeylerinde uzaktan  eğitime geçilecek.
 
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri,  mesleki eğitim merkezlerinde işletmelerde beceri eğitimi ve staj çalışmaları  işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ile işletme tarafından gerekli tüm  tedbirlerin alınması koşulu ile devam edecek.
 
12'nci sınıfta yer alan işletmelerde mesleki eğitim dersi ve staj  çalışmalarını okulda yapan Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı  öğrencilerine yönelik zümre öğretmenler kurulu kararı ile belirlenen uygulama  kazanımları yüz yüze, bilişsel kazanımlar ise uzaktan eğitim yolu ile verilecek.
 
Öte yandan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne  bağlı özel eğitim meslek liseleri, özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim  uygulama okullarının 12'nci sınıfları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan  özel eğitim programı uygulanan özel eğitim sınıflarının 12'nci sınıflarında yüz  yüze, diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan eğitime devam edilecek. Bu kapsamda  12'nci sınıf seviyesinde evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için de  veli talebi doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim sürdürülecek.
 
Bunun dışında kalan diğer özel eğitim okulları ile özel eğitim  sınıflarında kayıtlı olup evde veya hastanede eğitim hizmetinden yararlanan  öğrenciler için tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yapılacak.
 
Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören 12'nci sınıf  öğrencileri için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan  eğitimle, diğer sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.
 
  
 

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