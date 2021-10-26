MEB yazılıya hazırlanıyorum projesi başlıyor! Lise sınavları örnek soruları ogmmateryal.gov.tr'de!

MEB duyurdu. Bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 9, 10, 11, ve 12. sınıfları kapsayan yazılıya hazırlanıyorum projesi başlattı. Proje ile yıllık planlar dahilinde hazırlanan konu tekrarlarının ve yazılı sorunlarını ayrıntılı çözümleri ile ele alan çalışma MEB tarafından yayınlanacak. Peki, MEB yazılıya hazırlanıyorum projesi konu tekrarları ve soru çözümleri ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? MEB yardımcı kaynak nereden yayımlanacak? İşte MEB yazılıya hazırlanıyorum projesi ile ilgili tüm detaylar…

MEB yazılıya hazırlanıyorum projesi başlıyor! MEB duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı, lise öğrencilerinin yazılı sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmak için derslere yönelik konu tekrarlarının ve örnek yazılı çözümlerinin yer aldığı videolar yayınlayacak. videoların Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün resmi Youtube kanalı ve ogmmateryal web sitesi üzerinden yayınlanacak videolar, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe derslerine yönelik olacak. Yazılıya hazırlanıyorum projesinde 9, 10, 11, ve 12. Sınıf düzeyindeki tüm derslerin soru çözümü yapılacak.

MEB YAZILIYA HAZIRLANIYORUM PROJESİ NEDİR?

OGM materyalleri ile "yazılıya hazırlanıyorum" projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, lise öğrencilerinin yazılı sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmak için derslere yönelik konu tekrarlarının ve örnek yazılı çözümlerinin yer aldığı videolar yayınlayacak. Projede yıllık planlar dahilinde hazırlanan konu tekrarlarının ve yazılı sorunlarını ayrıntılı çözümleri yer alacak.

MEB YAZILIYA HAZIRLANIYORUM VİDEOLARI NEREDEN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce (OGM), lise öğrencilerinin yazılı sınavlarına yönelik, alanında tecrübeli öğretmenler tarafından hazırlanmış örnek soru ve çözümlerin yer aldığı videolar, bugünden itibaren yayımlanmaya başlanacak. Bu kapsamda, lise öğrencilerine yönelik 30 ders videosu ogmmateryal.gov.tr'de yayınlanacak. Soruların PDF haline videoların altındaki PDF adresinden erişim sağlanacak.

BAKANLIK DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU!

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesine ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, lise 9, 10, 11. ve 12. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe derslerine yönelik konu tekrarlarının ve örnek yazılı soru çözümlerinin yer aldığı videolar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi Youtube kanalı ve "ogmmateryal" web sitesi üzerinden bugün saat 17.30'dan itibaren yayımlanacak.

YOUTUBE YAZILIYA HAZIRLANIYORUM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

OGM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Örnek sınav soruları ve çözümleriyle yazılı dönemi öncesinde öğrenciler, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanına sahip olacak. Yıllık planlar dahilinde çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma, eşleştirme, listeleme gibi farklı formatlarda hazırlanan yazılı soruları, alanlarında tecrübeli öğretmenler çözecek. Bu kapsamda, lise öğrencilerine yönelik 30 ders videosu hazırlandı.

Bugün saat 17.30'dan itibaren 9, 10, 11. ve 12. sınıf düzeyinde fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya derslerine yönelik videolar, 27 Ekim Çarşamba saat 17.30'dan itibaren ise Türk dili ve edebiyatı, matematik ve felsefe derslerine yönelik videolar yayında olacak.

Öğrenciler, videolarda yer alan soruları ve çözümlerini, pdf formatında indirebilecek

9. SINIFLAR VİDEOLARI İÇİN TIKLAYIN

10. SINIFLAR VİDEOLARI İÇİN TIKLAYIN

11. SINIFLAR VİDEOLARI İÇİN TIKLAYIN

12. SINIFLAR VİDEOLARI İÇİN TIKLAYIN