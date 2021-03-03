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MEB ve Cumhurbaşkanlığı resmen imzaladı! Yeni dönem başlıyor

AA |  03 Mart 2021 Çarşamba - 19:35 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 19:35

Milli Eğitim Bakanlığı tek tek duyurdu. Tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren yeni dönemi açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı arasında "Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, protokolle, Bilişim Teknolojileri  Alanı Siber Güvenlik dalı öğrenci ve öğretmenlerinin yeterliliklerinin  artırılması amacıyla mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi,  mezunların niteliğini artırarak sektörde istihdamlarını sağlamak üzere Teknopark  İstanbul AŞ'nin bünyesinde yer alan Teknopark İstanbul MTAL'nin atölye ve  laboratuvarlarının son teknolojiye uygun şekilde donatılması sağlanacak.
 
İş birliği protokolüyle toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara dijital  teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm yaratan, buna bağlı olarak hayatın her  alanında büyük kolaylık ve tasarruf sağlayan, yaratıcılık ile inovasyonu merkeze  alan dijital dönüşüm akımına dair bilgi ve deneyimlerin, Cumhurbaşkanlığı Dijital  Dönüşüm Ofisi aracılığıyla profesyonel şekilde okul, öğretmen ve öğrencilere  aktarılması hedefleniyor.
 
Atölye/laboratuvar dersleri, taraflarca görevlendirilecek uzmanlar ve  üniversitelerce belirlenecek eğitmenlerce verilecek protokol kapsamında, siber  güvenlik dalındaki öğretmenlere teorik, iş başında ve uzaktan hizmet içi eğitim  düzenlenmesine destek sağlanması, alan öğrencilerine siber güvenlik konusunda  işletmelerde staj imkanı verilmesi ve meslek derslerini Teknopark İstanbul atölye  ve laboratuvarlarında yapmalarının sağlanması gibi faaliyetler de  gerçekleştirilecek.
 
Protokolle siber güvenlik dalı mezunlarının Cumhurbaşkanlığı Dijital  Dönüşüm Ofisi bünyesinde ve siber güvenlik ekosisteminde faaliyet gösteren  şirketlerde istihdamlarına destek sağlanması da öngörülüyor.
 

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