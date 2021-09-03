MEB Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında EBA için teknik personel alacak!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında grafiker, kameraman, montajcı (kurgucu), ses yayın cihazları operatörü, yönetmen ve prodüktör kadrolarında teknik personel alacak. Peki, MEB teknik personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte MEB personel alımı başvuru şartları!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alacak. Yayımlanan ilana göre, MEB , Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında grafiker, kameraman, montajcı (kurgucu), ses yayın cihazları operatörü, yönetmen ve prodüktör kadrolarında teknik personel alacak.

Türkiye Cumhuriyeti, Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesinin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından bir ikraz sağladı.

Finansmanın bir kısmı Proje kapsamında yapılacak teknik personel (grafiker, kameraman (2), montajcı (kurgucu) (2), ses yayın cihazları operatörü (2), yönetmen (1), prodüktör (1)) alımı için kullanılacak.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ilanına ulaşmak için tıklayınız

MEB TEKNİK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular 4 Ekim saat 17:00’ye kadar YEĞİTEK ana sayfasında bulunan başvuru ekranından (https://basvuru.eba.gov.tr/giris) başvuru yapmaları ya da elden teslim etmeleri gerekiyor.