MEB unvan değişikliği sınav tarihi belli oldu!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) personeline yönelik unvan değişikliği yazılı sınavı tarihi belli oldu. Peki, 2020 MEB unvan değişikliği sınavı ne zaman? MEB unvan değişikliği sınavı kılavuzu yayınlandı mı? İşte MEB unvan değişikliği yazılı sınavı tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) unvan değişikliği sınavı tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 81 ilde unvan değişikliği yazılı sınavı yapılacağını bildirdi. Peki, 2020 MEB unvan değişikliği sınavı ne zaman? MEB unvan değişikliği sınavı kılavuzu yayınlandı mı? İşte MEB unvan değişikliği yazılı sınavı tarihi...

MEB'TEN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AÇIKLAMASI

MEB'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında; 06.12.2020 tarihinde 81 ilde unvan değişikliği yazılı sınavı yapılacak olup sınava ilişkin diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilecektir."

GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete 'de 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü yayınlanarak yürülüğe girmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik şu şekilde:

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müsteşar yardımcısı” ibaresi “bakan yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar” ibaresi “ilan edilen kadrolarda veya bunlarla aynı düzeydeki ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlı kadrolarda görev yapmakta olanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi, madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bazı kadrolara atama

MADDE 23 – (1) İlçe millî eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla; eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış ve öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartları aranır.

(2) İl millî eğitim müdür yardımcısı kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak şartları aranır.

(3) Daire başkanı (bağımlı) kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, şube müdürü, dengi ve daha üst unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplamda en az üç yıl asaleten görev yapmış olmak şartları aranır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.