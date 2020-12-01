MEB unvan değişikliği sınavı ertelendi mi? Corona virüsle mücadele kapsamında yeni alınan tedbirlere göre hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu hafta sonu yapılması planlanan Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı için adalar sınavın ertelenip ertelenmediğini araştırıyor.

MEB sınav takvimine göre 6 Aralık’ta yapılması planlanan MEB unvan değişikliği sınavı ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı aldığı sınav kararını duyurdu. Buna göre bakanlık; açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı: 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.