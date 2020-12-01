MEB sınav takvimine göre 6 Aralık’ta yapılması planlanan MEB unvan değişikliği sınavı ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı aldığı sınav kararını duyurdu. Buna göre bakanlık; açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.
Milli Eğitim Bakanlığı: 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.