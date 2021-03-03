MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavı devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Unvan Değişikliği sınavını 81 il merkezinde e-Sınav şeklinde 2-4 Mart tarihlerinde düzenleme kararı aldı. Sınavı tamamlayan adaylar, MEB unvan değişikliği sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, MEB unvan değişikliği sınavı 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB unvan değişikliği sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavı 81 il merkezinde e-Sınav şeklinde devam ediyor. MEB unvan değişikliği sınavını devam eden adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, MEB unvan değişikliği sınavı 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB unvan değişikliği sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeline yönelik 02-03-04 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan unvan değişikliği yazılı sınavı merak ediliyor. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM)

tarafından 02-04 Mart 2021 tarihleri arasında e-Sınav salonlarında elektronik olarak 81 İl e-Sınav merkezlerinde uygulanıyor. Yarın adaylara e-Sınav için tanınan sürenin son günü.

MEB UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ek kılavuzda yer alan unvan değişikliği sınavı takvimine göre, MEB unvan değişikliği sınavı 2021 sonuçları 22 Mart 2021'de açıklanacak. Sonuçlar, akanlığın http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

EN SON 2015 YILINDA YAPILMIŞTI!

Milli Eğitim Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı en son 2015 yılında yapılmış, 5 yıllık sürede yeni bir sınav yapılmamıştı. 2020 yılında yapılması planlanan unvan değişikliği sınavı pandemi tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı Unvan Değişikliği sınavını 81 il merkezinde e-Sınav şeklinde 2-4 Mart tarihlerinde düzenleme kararı almıştı.

SINAV UYGULAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ek kılavuzda sınav ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

1- Adaylar, aynı branştan/unvandan aynı oturumda sınava katılacak şekilde öncelikli olarak görev yaptıkları ilde bulunan e-sınav merkezlerinde sınava katılacaklardır. Ancak branş/unvan bazında aday sayısının ilde bulunan e-sınav salonlarının kapasitesinden fazla olması durumunda, adaylar tercih ettikleri farklı ilde bulunan e-sınav merkezlerinde sınava alınabilecektir. Adayın sınav yerinin belirlenmesi için, e-sınav merkezlerinin bir oturumluk kontenjan sayısının aşılması durumunda kullanılmak üzere adayın görev yaptığı il, asıl sınav merkezi olmak üzere ayrıca üç yedek sınav ili seçmesi sağlanacak, ayrıca kendilerinden "Görev yaptığım ilde bulunan e-Sınav merkezinin oturum kontenjanının dolması hâlinde yol masrafı ve yevmiye giderlerimin karşılanması şartıyla Bakanlıkça belirlenen il dışı merkezde sınava girmeyi kabul ediyorum." şeklinde beyanda bulunacaklardır.

2- Görev yaptığı ilde bulunan e-sınav salonlarına yerleştirilemeyen adaylar tercih ettikleri farklı bir ilde sınava katılmaları durumunda, adayların yol masrafı ve yevmiye giderleri bağlı oldukları merkez teşkilatı birimleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından karşılanacaktır.

3- Adayların sınava katılacakları tarih ve oturum saatleri, başvuruların tamamlanmasından sonra aynı branştan/unvandan sınava girecek adaylar aynı oturumda olmak üzere, aday sayısı ve ilde bulunan e- sınav salonlarının kapasiteleri dikkate alınarak belirlenecek; aday kimlik bilgileriyle adayın fotoğrafı, sınava katılacağı branş/unvan, sınav merkezi, sınav tarihi, oturum saati vb. bilgileri sınav giriş belgesinde yer alacaktır.

4- Adaylar, sınav giriş yeri belgesinde belirtilen sınav/oturum saatinden en geç 30 dakika önce sınav yapılacak merkezde hazır bulunacaklardır.

5- Adaylar, geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ile sınava alınacaklardır.

6- Sınav/oturum başlama saatinden itibaren 15 dakika içinde gelen aday/adaylar sınava alınır, ancak bu aday/adaylara ek süre verilmez. Adaylar, sınav/oturum başladıktan sonra ilk 15 dakika hiçbir nedenle salondan dışarı çıkamaz. Bu sürelerin uygulanmasında e-sınav salonunda bulunan sınav görevlilerine ait bilgisayardaki sistem saati baz alınır. Mücbir sebeple bir adayın salondan ayrılması durumunda geç gelen aday/adaylar sınava alınmayacaklardır.

7- Sınav başladıktan sonra salondan ayrılan aday/adaylar tekrar sınav salonuna alınmayacaklardır.

8- Adaylara, eşit puan ağırlıklı toplam 50 adet çoktan seçmeli (5 (beş) seçenekli) soru sorulacaktır. Sınav, sınav takviminde belirtilen tarihlerde 75 (yetmiş beş) dakikalık oturum hâlinde düzenlenecektir.