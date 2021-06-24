Haberler »

Eğitim Haberleri »

MEB unvan değişikliği mülakatı ne zaman, unvan değişikliği mülakat tarihi açıklandı mı? Mülakat tarihi ve tercih takvimi merak ediliyor!

MEB unvan değişikliği mülakatı ne zaman, unvan değişikliği mülakat tarihi açıklandı mı? Mülakat tarihi ve tercih takvimi merak ediliyor!