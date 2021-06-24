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- MEB unvan değişikliği mülakatı ne zaman, unvan değişikliği mülakat tarihi açıklandı mı? Mülakat tarihi ve tercih takvimi merak ediliyor!
MEB unvan değişikliği mülakatı ne zaman, unvan değişikliği mülakat tarihi açıklandı mı? Mülakat tarihi ve tercih takvimi merak ediliyor!
24 Haziran 2021 Perşembe - 7:36 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 7:36
MEB'in unvan değişikliği sınavına girenler merakla unvan değişikliği mülakat tarihini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim çalışanları girdikleri unvan değişikliği sınav sonuçlarının açıklandığı 22 Mart itibariyle merakla MEB unvan değişikliği mülakat ne zaman, sorusuna yanıt arıyor. MEB Unvan değişikliği ve Görevde Yükselme sınavı eğitim dışı personel için uzun yıllardan sonra yapılmıştı. Peki, MEB unvan değişikliği mülakatı ne zaman, unvan değişikliği mülakat tarihi belli mi?
MEB unvan değişikliği mülakatı ne zaman, unvan değişikliği mülakat tarihi belli mi? MEB Unvan değişikliği ve Görevde Yükselme sınav sonuçlarının açıklanmasının üzerinden 100 gün geçti. Sınava giren personeller sabırsızlıkla mülakat tarihlerini bekliyor.
MEB unvan değişikliği mülakatı ne zaman, mülakat tarihi açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı 2-3 Mart 2021 tarihlerinde unvan değişikliği sınavı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçları 22 Mart 2021 tarihinde açıkladı, Unvan değişikliği sınavında 100 gün geçmesine rağmen mülakat tarihi ve tercih takvimi henüz açıklamadı.