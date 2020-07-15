MEB'ten okullarla ilgili önemli karar! Artık tek merkezden yapılacak!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kamu bütçesine katkı sağlamak amacıyla okullara alınacak kömür alımlarıyla ilgili önemli bir karar aldı. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü kömür fiyatlarındaki fiyat dalgalanmaları ile ilçe ve il içi fiyat farklarını önlemek amacıyla kömür alımlarını merkezden yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullara yapılacak kömür dağıtımı ile ilgili yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğe göre kömür alımları Bakanlık merkezli olacak. İl ve ilçelerde bulunan tüm okullara yapılacak kömür dağıtımı Milli Eğitim Bakanlığı nca belirlenecek, Milli Eğitim Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine de okulların derslik sayıları ve bölgenin iklim koşullarına göre merkez tarafından dağıtım yapılacak. Okullara yapılacak kömür dağıtımları ile ilgili alınan karar kapsamında MEB , TKİ ve TTK ile protokol yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kararı ile hem ihale dokümanlarına konulan rekabeti daraltıcı unsurlar ve okullar arasındaki fahiş fiyat farkları hem de kömür tesliminde yaşanan muayene ve kabul işlemlerinin sıkıntıların ortadan kaldırılması sağlanacak.

Bakanlığın, kömür alımlarıyla ilgili aldığı bu karar, TKI ve TTK üzerinden milli ve yerli kaynakların kullanılmasını sağlayarak dışarı döviz çıkışını engellemiş oluyor. Bu yeni uygulamayla, böyle bir dönemde, döviz çıkışının engellenmesinin yanı sıra gerek elde edilecek tasarruf, gerek istihdama sağlayacağı katkı ve gerekse de vergi ve sosyal güvenlik gelirleri anlamında milli hasılaya önemli bir katkı sağlayacak.