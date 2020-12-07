MEB'ten öğretmenlere destek!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci başarısını artıran en etkili ve en kolay yöntem olan “geri bildirim”e ilişkin öğretmenlere özel bir el kitabı hazırladı. El kitabında, “geri bildirimin önemi”, “geri bildirim verilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği” gibi akla gelebilecek her türlü soruya bilimsel araştırmalar ışığında, örneklerle yanıt veriliyor.

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, öğretmenin öğrenciye verdiği doğru geri bildirim, öğrenmeyi ve başarıyı artıran en önemli yönetimlerin başında geliyor. Bu denli etkili bir öğretim aracını, en doğru şekilde kullanmak için yola çıkan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, geniş bir literatür taramasının ardından Öğretmenler İçin Geri Bildirim El Kitabı’nı hazırladı.

Dijital ortamda Öğretmen Kitaplığının http://ogretmen.meb.gov.tr/ogretmen-kitapligi/mesleki-gelisim-programi-kitaplari/ogretmenler-icin-el-kitabi-geri-bildirim.html adresinde paylaşılan el kitabı, geri bildirimin tanımı ve önemine ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra öğrencilere geri bildirim verlirken göz önünde bulundurulması gereken pratiklere ilişkin öneriler de içeriyor.

Öğretmenler için hazırlanan kitapta, bir terim olarak “geri bildirim”in, öğrenene, kendi performansının nasıl göründüğünü gösteren bir ayna olduğunun altı çizilirken bu kavramın sıklıkla karıştırıldığı “tavsiyede bulunmak, övmek, değerlendirme ya da not vermek” edimlerinden biri olmadığı vurgulanıyor. Kitapta öğretmenlerin, öğrencinin hedefine ulaşması için neyi, nasıl yapması gerektiği anlatılıyor.

BAKAN SELÇUK'TAN ÖĞRETMENLERE TAVSİYE