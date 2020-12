MEB'ten öğretmenlere destek!

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, öğretmenin öğrenciye verdiği doğru geri bildirim, öğrenmeyi ve başarıyı artıran en önemli yönetimlerin başında geliyor. Bu denli etkili bir öğretim aracını, en doğru şekilde kullanmak için yola çıkan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, geniş bir literatür taramasının ardından Öğretmenler İçin Geri Bildirim El Kitabı’nı hazırladı.

Dijital ortamda Öğretmen Kitaplığının http://ogretmen.meb.gov.tr/ogretmen-kitapligi/mesleki-gelisim-programi-kitaplari/ogretmenler-icin-el-kitabi-geri-bildirim.html adresinde paylaşılan el kitabı, geri bildirimin tanımı ve önemine ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra öğrencilere geri bildirim verlirken göz önünde bulundurulması gereken pratiklere ilişkin öneriler de içeriyor.

Öğretmenler için hazırlanan kitapta, bir terim olarak “geri bildirim”in, öğrenene, kendi performansının nasıl göründüğünü gösteren bir ayna olduğunun altı çizilirken bu kavramın sıklıkla karıştırıldığı “tavsiyede bulunmak, övmek, değerlendirme ya da not vermek” edimlerinden biri olmadığı vurgulanıyor. Kitapta öğretmenlerin, öğrencinin hedefine ulaşması için neyi, nasıl yapması gerektiği anlatılıyor.

BAKAN SELÇUK'TAN ÖĞRETMENLERE TAVSİYE

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci iletişiminde “geri bildirim” in uzaktan eğitim sürecinde daha büyük bir önem taşıdığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: “Uzun yıllar boyunca binlerce sınıfı gözlemleme imkânı buldum. Gözlemlerime dayalı olarak şunu söyleyebilirim ki öğrenciye geribildirim vermek, en etkili yöntemlerden biri. Son yıllarda yapılan araştırmalar da geri bildirim vermenin başarıyı ve öğrenmeyi artıran en etkili ve maliyeti en düşük yöntemlerden biri olduğunu ortaya koyuyor. Önemli olan, geribildirimi doğru şekilde vermek… Örneğin not vermek de bir geribildirim ama yeterli değil. Bu el kitabı, geri bildirime ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya ilişkin somut öneriler de içeriyor. Burada yer alan bilgiler geniş bir literatür taramasına dayanıyor. Her meslektaşımın yararlanması dileğiyle…”