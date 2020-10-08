MEB'ten EBA için öğretmen görevlendirmesi! MEB YEĞİTEK başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA'da görev yapmak üzere öğretmen görevlendirecek. MEB EBA öğretmen görevlendirmesi kapsamında tonmaister, kameraman, kurgu montaj operatörü, videografiker, grafiker, grafik animasyoncu, fotoğrafçı, içerik geliştirme, sunucu ve seslendirmeci başvuruları alıyor. Peki, MEB YEĞİTEK başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB öğretmen görevlendirmesi yazısı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA'da görev yapmak üzere öğretmen görevlendirecek. EBA'da İhtiyaç duyulan video, ses, görsel, eğitsel oyun, etkileşimli içerik ve benzeri eğitim materyallerini üretmek veya temin etme aşamalarında görevlendirilecek öğretmenler için başvurular başladı. MEB yazısında EBA'da görevlendirilecek öğretmenlerde aranan şartları ve görev alanlarını belirledi. Buna göre, MEB, EBA öğretmen görevlendirmesi kapsamında tonmaister, kameraman, kurgu montaj operatörü, videografiker, grafiker, grafik animasyoncu, fotoğrafçı, içerik geliştirme, sunucu ve seslendirmeci olarak görev alacak ekip oluşturacak.

MEB YEĞİTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmen görevlendirmesi için başvurular 16 Ekim 2020 tarihine kadar https://www.eba.gov.tr/başvurumedya adresi üzerinden yapılacak.

GÖREV TANIMI

Milli Eğitim Bakanlığı EBA'da görevlendirilecek öğretmenlerin görev tanımını şu şekilde belirledi:

"Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu'nda ifade edilen dijital eğitim ve öğretim içeriği geliştirme ve ulusal dijital içerik arşivi oluşturma hedefleri doğrultusunda başkanlığımız tarafından;

a. İhtiyaç duyulan video, ses, görsel, eğitsel oyun, etkileşimli içerik ve benzeri eğitim materyallerini üretmek veya temin etmek,

b. Elektronik eğitim materyalleri ve e-içerikler için projeler geliştirmek, kullanıcıların ya da tedarikçilerin geliştirdiği elektronik materyalleri incelemek ve değerlendirmek,

c. Görsel, işitsel ve elektronik kayıt ortamlarındaki eğitim materyallerinin telif haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,

d. Elektronik eğitim materyalleri ve e-içeriklerin kayıt, arşiv ve yayın haklarını yönetmek, e. Eğitim medyasının etkili ve verimli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmak,

f. Uzaktan eğitim kapsamında yapılacak canlı/bant yayınların çekimi için personel, stüdyo, dekor ve ekipman imkânları sağlamak,

g. Genel Müdürlük bünyesinde kurulan eğitim portallerine içerik sağlamak, bu portallerin kullanılırlığını ve yaygınlığını artırmak için etkinlikler düzenlemek gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Bu vizyon ve faaliyet alanları doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzde görevlendirilmek üzere aşağıdaki kriterlere uygun ekip üyeleri seçilecek olup, adayların https://www.eba.gov.tr/basvurumedya adresi üzerinden başvurularını 16 Ekim 2020 tarihi mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir."

YEĞİTEK BAŞVURU ŞARTLARI

EBA öğretmen görevlendirmesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı merkez veya taşra teşkilatında 30 Eylül itibariyle 4 yılını tamamlayan öğretmenlerin görevlendirme başvuruları kabul edilecek. Ön değerlendirme sonuçlarına göre mülakata alınacak adaylardan uygun olanların görevlendirmesi YEĞİTEK Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

GÖREVLENDİRME YAPILACAK POZİSYONLAR

TONMAİSTER

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, ses kayıt ve radyo Programları üretim ünitelerinde görev alacak personel için müzik ve ses teknolojileri ile ilgili bölümlerden mezun olanlara öncelik verilecek. Söz konusu personelin bu ünitelerde kullanılmakta olan Sound Forge, Cubase gibi ses işleme ve kayıt programlarına hâkim olması bekleniyor.

KAMERAMAN

Başvuru yapacak adaylar televizyon programları üretim ünitelerinde görev alacak. Bu ünitelerde kullanılmakta olan DSLR ve Broadcast ( Ursa Mini Pro, Panasonic P2 vb.) kameraları kullanabilecek, aktüel çekimler yapabilecek personel tercih edilecek.

KURGU MONTAJ OPERATÖRÜ

Kurgu montaj operatörü olarak görev alacak öğretmenler, yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü televizyon programları üretim ünitelerinde görev alacaktır. Bu ünitelerde kullanılmakta olan Edius, Final Cut Pro, Davinci Resolve, Premier Pro ve After Effects vb. programlara hâkim personel tercih edilecek.

VİDEOGRAFİKER

Video Grafik Üretim Ünitelerinde görev alacaktır. Bu ünitelerde kullanılmakta olan Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop gibi grafik tasarım kurgu programlarına hâkim ve senaryo dahilinde ham ya da stok görüntülerden video oluşturabilen personel tercih edilecek.

GRAFİKER-GRAFİK ANİMASYONCU-FOTOĞRAFÇI

Görevlendirme yapılacak personel, Genel Müdürlük Grafik Tasarım ve Fotoğraf Koordinatörlüğünde görev alacak.

Aşağıda belirtilen her madde için ayrı personel alınacak:

Adobe Illustrator (Ai), Adobe InDesign (Id), Adobe Photoshop (Psd), Adobe Animate (An) programlarından en az ikisini iyi derecede kullanabilmek, · Autodesk (Maya, Fusion 360, 3dsmax) programlarında poligon modelleme, ışıklandırma ve kaplama konularının her birini iyi derecede uygulayabilen. Ayrıca rigleme ve animasyon konusunda öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak, · Flash Animasyon, Vyond, Articulate, Photon vb. program kullanma becerisine sahip olmak, · Fotoğraf çekim tekniklerine hâkim, dijital fotoğraf makinelerini kullanabilme ve dijital fotoğraf işleyebilme yeterliğine sahip olmak gerekmektedir.

İÇERİK GELİŞTİRME

Genel Müdürlük içerik biriminde görev alacak personel için aşağıda belirtilen özellikler aranıyor.

· Tercihen eğitim teknolojileri veya uzaktan eğitim-öğretim alanlarında lisansüstü eğitim yapmış/yapıyor olmak,

· Video, görsel, ses düzenleme programları ile Vitamin Fabrika, Articulate, Vyond vb. gibi programları kullanıyor olmak,

· Kamera önü anlatımlarda deneyimli olmak,

· İçerik geliştirme eğitimlerine katılmış ve bu alanda çalışma yapmış olmak gerekmektedir.

SUNUCU/SPİKER/SESLENDİRMECİ

Genel Müdürlük ses kayıt biriminde görev alacaktır.

· Diksiyon eğitimi almış, seslendirme konusunda tecrübeli, radyo ve TV programlarında deneyimli olması gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar, medya@eba.gov.tr e-posta adresi üzerinden bilgi alabilecek. (KAMU AJANS)