MEB'ten 15 Temmuz bilgi yarışması! Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması düzenleyecek. Peki, Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB 15 Temmuz bilgi yarışması başvuru ekranı...
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenlenecek.
Genel Müdürlüğün internet sitesinden yayımlanan şartnameye göre, yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.
MEB 15 TEMMUZ BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yarışmaya başvuru, "http://ogmmateryal.eba.gov.tr/yarisma" adresinden yapılabilecek. Başvurular yarışma saatine kadar devam edecek.
Yarışmaya, başlangıç saatinden 15 dakika önce Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla giriş yapılacak.
Yarışma, 14 Temmuz'da saat 14.30'da gerçekleştirilecek. 20 sorudan oluşacak yarışmada sorular, eş zamanlı olarak EBA TV, "http://ogm.eba.gov.tr/yarisma-başvuru" adresinden yayımlanacak.
Yarışma sonuçları 14 Temmuz saat 17.00’de "ogm.meb.gov.tr"den açıklanacak.
İlk 3'e giren öğrencilere "15 Temmuz Hatıra Seti" verilecek.