MEB tarihi resmen duyurdu 31 Mayıs! 81 ile yazı gönderildi...

MEB'den öğretmen ve okul-kurum idarecilerinin emeklilikleri hakkında duyuru yapıldı. Emekli olmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin 4-31 Mayıs 2021 tarihinde ön başvuru yapmaları gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gönderilen yazıda şöyle denildi: Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim öğretim kurumlarında Eğitim Öğretim Hizmetleri (EÖH) sınıfinda görev yapan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin emeklilik işlemleri 29/08/2018 tarihli ve 16833931-903.06.01-E.15129618 (2018/15) sayılı Genelge çerçevesinde haziran ve kemmuz ayları itibarıyla yürütülmektedir.Bu kapsamda, yaş ve hizmet yönünden gerekli şartları taşıyan ve emeklilik başvurusu yapma hakkına sahip söz konusu personelden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yürütülecek emeklilik işlemlerinin süreç yönetimi açısından; hatasız, seri, yığılmaların önlenmesi ve zaman geçirilmeksizin iş ve işlemlerin sonuçlandırılmasının sağlanabilmesi için elektronik ortamda eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden emeklilik ön başvurusu alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Bu çerçevede, eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden 2021 yılı Haziran-Temmuz emeklilik döneminde başvuru yapmak isteyenlerin MEBBİS e-Personel Kişisel Bilgi Modülü “Emeklilik Ön Başvuru” ekranından 04-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında emeklilik ön başvurularını yapmaları gerekmektedir.Diğer taraftan, bununla birlikte emeklilik ön başvurusu yapan ve/veya yapamayan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden yazılı emeklilik talep dilekçelerinin kabulü ise 29/08/2018 tarihli ve 2018/15 sayılı Genelgenin A. Emeklilik Başvuruları 1 inci maddesine göre yapılacaktır.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVA ALAN BAZLI TABAN PUANLARI BELLİ OLDU
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecinde mülakat (sözlü sınav) kısmına gelindi. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama için toplam 89.366 başvuru oldu. Başvuranların 55.210'u mülakata davet edildi. 25 kişilik kontenjana sahip Adalet alanının taban puanı 83.21765; 210 kontenjana sahip Almanca alanının taban puanı 69.19954; 503 kontenjana sahip Arapça alanının taban puanı 52.61833 ile 54.03381; 144 kontenjana sahip Biyoloji alanının taban puanı 76.99530; 219 kontenjana sahip Coğrafya alanının taban puanı 76.73133; 1805 kontenjana sahip Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanının taban puanı 71.92481; 996 kontenjana sahip Fen Bilimleri alanının taban puanı 71.83010; 1260 kontenjana sahip İlköğretim Matematik alanının taban puanı 62.19634; 1938 kontenjana sahip İngilizce alanının taban puanı 61.90226; 1004 kontenjana sahip Matematik alanının taban puanı 69.34726; 2094 kontenjana sahip Özel Eğitim alanının taban puanı 50.07555 oldu.