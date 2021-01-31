MEB tarihi duyurdu! 12 Şubat...

Yüz binlerce kişi bekliyordu. MEB tarihi resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 25 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yapılacak mesleki gelişim programlarının, 400 bin öğretmenin başvurusuna açıldığını duyurdu. Bakanlık, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerini çevrim içi yürütüyor. Eğitimlerde 40 konu bulunuyor. Öte yandan 1000 gönüllü öğretmen ile EBA TV'de tüm bu stüdyolarda 29 Ocak 2021 tarihine kadar çekilen ders videosu sayısı 10 bine ulaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi mesleki gelişim programlarının, 400 bin öğretmenin başvurusuna açıldığını açıkladı. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam edildiğini belirterek, "Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, 'http://mebbis.meb.gov.tr' hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır." bilgisini verdi. Bakanlık, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerini çevrim içi yürütüyor. 25 Ocak'ta başlayan eğitimler 12 Şubat'ta bitecek.

Uzaktan Eğitim Programları

1- Okul Tabanlı Afet Eğitimi

2- Web 2.0 Araçları ile Dijital Öğretim Materyali Hazırlama

3- V Fabrika İle Etkileşimli İçerik Geliştirme

4- Robotik ve Kodlama (Temel Düzey)

5- Python Temel Seviye

6- Uzaktan Eğitim Sürecinde Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

7- Yazılım Geliştirme Uzmanlığı

8- Uzaktan Öğretimde Dijital Dönüşüm Eğitimi

9- Dijital Girişimciliğin Temelleri

10- Kotlin ile Android Mobil Uygulama Geliştirme

11- Flutter ile Android Mobil Uygulama Geliştirme

12- Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi

13- Müze Eğitimi

14- Müze Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

15- Masal Anlatıcılığı Eğitimi

16- Osmanlı Türkçesi Temel Düzey

17- Osmanlı Türkçesi İleri Düzey

18- Zekâ Oyunları-1

19- Türk İşaret Dili-1

20- Türk İşaret Dili-2

21- Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenlere Yönelik Mesleki Gelişim Eğitimi

22- Bağlama Eğitimi (Başlangıç Düzey)

23- Keman Eğitimi (Başlangıç Düzey)

24- Ukulele Eğitimi (Başlangıç Düzey)

25- Piyano Eğitimi (Başlangıç Düzey)

26- Ud Eğitimi (Başlangıç Düzey)

27- Gitar Eğitimi (Başlangıç Düzey)

28- Yan Flüt Eğitimi (Başlangıç Düzey)

29- Ney Eğitimi (Başlangıç Düzey)

30- Çevrim içi İngilizce Öğretimine Giriş

31- İngilizce Öğretiminde İnovatif Düşünme

32- İngilizce Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme

33- İngilizce Öğretiminde Ders Kitaplarının Kullanımı

34- Bellek Teorisi ve İngilizce Kelime Öğrenme Yöntemleri

35- Yüz Yüze Ve Çevrim İçi Ortamlarda Öğrencileri Yabancı Dil Öğretimine Dâhil Etme

36- Öğrencilerin Biyo-Ritimleri İle Uyumlu İngilizce Öğrenme- Öğretme Etkinlikleri

37- Aday Öğretmen Yetiştirme Uzaktan Eğitim Semineri1

38- Aday Öğretmen Yetiştirme Uzaktan Eğitim Semineri 2

39- Aday Öğretmen Yetiştirme Mevzuat Semineri

40- Aday Öğretmen Yetiştirme Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları

BAKAN SELÇUK DUYURDU 10 BİNE ULAŞTI, REKOR...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın, eğitim gündemimizin ortasına bir göktaşı gibi düştü. Gördük ki zamanın ruhuna ayak uydurmadan bundan sonrasını götüremeyeceğiz. Bu öngörülemeyen süreçte öğretmenlerimizle birlikte olağanüstü şeyler yaptık" dedi. MEB 'den yapılan açıklamada, uzaktan eğitimin ana omurgası EBA televizyon kanalları için 2'nci dönem ders video ları çekimlerinin tamamlandığı bildirildi. Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görüldükten hemen sonra Bakanlık ve TRT iş birliği ile oluşturulan TRT EBA TV İlkokul/Anaokulu, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarının 23 Mart 2020 tarihinde yayın hayatına başladığı hatırlatılarak, "Uzaktan eğitim sürecinin başladığı günden 29 Ocak 2021'e kadar 112 farklı branştan alanında uzman yaklaşık 1000 gönüllü öğretmen ile kameraman, kurgucu, yönetmenden oluşan yüzlerce teknik personel TRT EBA Televizyonu kanallarına ders videoları çekmek için görev aldı. Bu süreçte Ankara ve İstanbulda Millî Eğitim Bakanlığı ve TRTye ait 13 stüdyo kuruldu. Mesleki ve Teknik Eğitim derslerinin çekimleri için de Türkiyenin farklı illerinde stüdyolar hazırlandı. Tüm bu stüdyolarda 29 Ocak 2021 tarihine kadar çekilen ders videosu sayısı 10 bine ulaştı" denildi.

Üç kanalda bugüne kadar toplamda 11 bin 128 saat yayının yapıldığı ve yayınların halen devam ettiği belirtilirken, içerik üretimlerinin ders videolarıyla sınırlı olmadığı, öğretmenler için 'Öğretmenler Odası', veliler için 'Bizden', öğrenciler için 'Özel Eğitim İçerikleri', 'Deneyler ve Akıllı Teneffüs' gibi 932 ders dışı etkinliğin videosunun da çekilerek yayınlandığı bildirildi.

BAKAN SELÇUK: SALGIN, EĞİTİM GÜNDEMİMİZİN ORTASINA BİR GÖKTAŞI GİBİ DÜŞTÜ

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, "Bugün EBA TV on bininci ders videosunu çekti. Bir videonun hazırlığı günlerimizi alıyor. Nasıl bir emek ve ne müthiş bir alın teridir bunu ancak süreci izlediğinizde anlayabilirsiniz" dedi.Bu ülkenin çocukları için gece gündüz ter döken tüm gönüllü meslektaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür eden Selçuk, "Salgın, eğitim gündemimizin ortasına bir göktaşı gibi düştü. Gördük ki zamanın ruhuna ayak uydurmadan bundan sonrasını götüremeyeceğiz. Bu öngörülemeyen süreçte öğretmenlerimizle birlikte olağanüstü şeyler yaptık. Her şeyden önce şartlara en kısa sürede uyum sağlayarak EBA Televizyonu yoluyla uzaktan eğitime geçtik. Çocuklarımızın eğitimden kopmamalarını sağladık" diye konuştu.