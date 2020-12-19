MEB takvimi belli oldu! Uzaktan eğitim, yarıyıl tatili, ikinci dönem ve okullardaki sınavların durumu netleşti…

Milli Eğitim Bakanlığı salgın tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yeni düzenlemelere gidildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, uzaktan eğitimin 22 Ocak’a kadar uzatıldığı, ikinci dönemin 3 haftalık sömestr tatilinin ardından 15 Şubat’ta başlayacağı ve ilk dönem ilkokullarda sınav yapılmayacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim, sınavlar ve yarıyıl tatili ile ilgili resmi açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada uzaktan eğitim 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılırken, şu ifadeler kullanıldı: "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır."

UZAKTAN EĞİTİM 22 OCAK’A KADAR SÜRECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, dün ilk dönem sınavlarının yapılmayacağını ve uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021 tarihine kadar devam edeceği belirterek, şu açıklamaları yaptı:

İLKOKULLARDA SINAV YOK

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanıyla belirlenecek. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı ile uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek.

ORTAÖĞRETİMDE TEK SINAV

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020–2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

İKİNCİ DÖNEM 15 ŞUBAT’TA

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Okullardaki takvimin değişmesi ve tek sınav yapılmasına yönelik olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeler ve nedenlerini Hürriyet’e değerlendirdi: “Salgın seyrine bağlı olarak yaşanan dinamik süreçte yeni kararlar almak giderek daha da önemli hale geliyor. Hem Bilim Kurulu’nun öngörüleri hem de tüm şehirlerimizdeki yönetici ve öğretmenlerimizle gidişatı değerlendiriyoruz.

Buna göre yeni kararlar alma gereği doğdu. Dönem sonunun ve karne döneminin yaklaşıyor olması nedeniyle ölçme ve değerlendirme açısından bazı hususları ele aldık. Salgın şartlarına rağmen öğrencilerimizin en az bir sınav notunun olması bizim için çok önemli. Öğrencilerimizin bir kısmı tamamıyla uzaktan eğitime geçilmeden önce okullarında sınavlarını olmuştu. Her öğrencimizin mutlaka bir sınav notunun olması için bu kararı aldık. ‘Temizlik–Maske–Mesafe’ konusunda bütün tedbirleri alarak seyreltilmiş gruplar halinde sınavlarımızı okullarımızda yapacağız.

Özellikle ortaöğretimdeki öğrencilerimizin bir kısmı ailelerinden uzakta eğitim öğretim hayatlarına devam ederken uzaktan eğitim sürecinde evlerine dönüyorlar. Okullardaki sınavlarla birlikte bu durumdaki öğrencilerimizin sağlığı ve zorunlu bir seyahate maruz kalmamaları için kendi isteklerine bağlı olarak bulundukları illerde öğrenim gördükleri okul türündeki eğitim kurumlarımızda sınavlara katılabilmelerini sağladık.

TÜM ÖĞRENCİLERE KARNE

Yarıyıl tatiline girerken her öğrencimize mutlaka karnelerini vermek istiyoruz. İlkokullarımızda sınav olmayacak ancak öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle yakın iletişim halinde yürüttükleri uzaktan eğitim sürecini bütünsel bir şekilde değerlendirerek karneleri hazırlayacaklar.”

BTC'nin ufak hareketi ile kâra geçilebilir.Piyasalar, yatırımcılara işlemlerde danışmanlık ve sınırlı saklama hizmeti veren bir kurumdur. >>>