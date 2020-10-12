MEB tablet dağıtımı ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk tarih verdi!

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın bugün başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ilgili yaptığı değerlendirmede bundan sonraki süreçte eğitimin en doğru şekilde yapılması için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Bakan Selçuk, milyonlarca öğrencinin beklediği tablet dağıtımı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peki, MEB tablet dağıtımı ne zaman yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tablet dağıtımı ile ilgili açıklamaları...

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planı doğrultusunda, bugünden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimi başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çankırı'da köy okullarına yaptığı ziyarette okullardaki yüz yüze eğitim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin heyecanla beklediği talbetler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Banak Ziya Selçuk, tabletlerin dağıtımı ile ilgili müjdeyi de verdi. Peki, MEB tablet dağıtımı ne zaman yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tablet dağıtımı ile ilgili açıklamaları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tablet dağıtımı ile ilgili şunları söyledi:

"Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası elbette EBA TV. İhtiyaç duyulan tüm müfredatı karşılıyor. Eğer kaçırırlarsa elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterler doğrultusunda tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.

13 bine yakın EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

500 BİN TABLET BİLGİSAYAR DAĞITILACAK

MEB, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracak.

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve bu haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.