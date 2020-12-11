MEB tablet dağıtımı 2020! Aralık tablet dağıtımı nasıl olacak? Bakan Selçuk açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında okullar, sınavlar ve tablet dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 500 bin tablet dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "150 bin tablet dağıtıldı, Ocak'ta 500 bin hedefi var. Dağıtılan tabletlerle internet desteği de veriliyor." dedi. Peki, MEB tablet dağıtacak mı? MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte tablet dağıtımı ile ilgili Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim, okulların durumu, sınavlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Ziya Selçuk, öğrenci ve velileri en çok merak ettiği soruya, tabletler ile ilgili son durumu da anlattı. Peki, MEB tablet dağıtacak mı? MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte tablet dağıtımı ile ilgili Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV 'nin sorularını yanıtladı. Koronavirüs döneminde online olarak devam eden eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitim, okulların durumu, sınavlar ile ilgili sorulara yanıt veren Bakan Selçuk, milyonlarca öğrenci ve velisinin merak ettiği tablet dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

500 BİN TABLET PROJESİNDE SON DURUM! TABLET VERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aralık ayı içinde tablet dağıtımı gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi:

"Sivil toplum kuruluşları ve bizim de dağıttıklarımız ile beraber 150 bine yakın tablet dağıtıldı. Bazı belediyelerimizin de çalışmaları oldu. Bizim hde TMSF ile ilgili bir çalışmamız oldu. Bu tabletler dağıtıldı. Ancak Aralık ayının 14'ü, 21'i ve 28'inde tekrar bir süreç başlıyor. Yaklaşık olarak 300 bin civarında tekrar tablet verilecek. Ama Ocak ortasına kadar da 500 bin bitmiş olacak. Buradaki en önemli sorun şu, tüm dünya ülkeleri tablet istiyor. Tedarikçiler tarih vermekte zorlanıyorlar. Biz 4 ayrı tedarikçi ile anlaştık. Anlaşmalarımız bütük iş ve işlemlerimiz bitti. Sadece nakliye konusunda bir süreç bekliyoruz. Bu konuda daha sonra kısmi çalışmalarımız da devam edecek."

ARALIKTA DAĞITILACAK TABLERLER KİMLERE VERİLECEK?

Bakan Selçuk, Aralık ayının 14'ü, 21'i ve 28'inde dağıtılacak tabletlerin kimlere verleceği ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bazı kriterlerimiz var. Özellikle çocuklarımızın kardeş sayısı ile ilgili. Özel eğitime ilişkin gereksinimi olan çocuklarımızın olup olmadığı, çocuklarımızın ailesinin gelir düzeyi, yüz yüze eğitime devam edip etmeme durumu vs. bir takım ölçütler var. Bu ölçütlere göre, sıralama yaptığımızda yazılım sıralıyor ve isim belirliyor. Öncelikli olanlardan devam edilecek daha sonra eksiklikler giderilecek. EBA televizyonunda çok fazla içerik var. Aslında bütün dersler EBA televizyonunda var. Daha sonraki telafiler için EBA platformunu kurduk. Süreçle ilgili il müdürlerimiz ile ilgili toplantımız oldu. Süreç nasıl işleyecek gibi konular konuşuldu.

TABLETLER İLE BİRLİKTE İNTERNET VERİLİYOR MU?

Bakan Selçuk, dağıtılan tabletlerle internet desteği de verildiğini dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tabletler ile birlikte internette veriyoruz. Tabletler dağıtıldıktan sonra bir de internet alsmasınlar diye hepsine hat verdik."