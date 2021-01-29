MEB son dakika olarak duyurdu! Ve belli oldu 500 bin...

Yüz binler merakla bekliyordu ve MEB resmen duyurdu. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, müjdeyi şu sözlerle açıkladı “Sözümüzü tuttuk ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor” dedi. Ocak ayı tamamlanırken 500 bin bilgisayar öğrencilere ulaştı. Şubat ayı sonuna kadar tablet desteği, 600 bine çıkacak. 100 bin ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6-9 yaş grubu çocuklara ilk yardım eğitimi vermek için 'İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında' adlı bir kitap hazırladı.

“Eğitimde Fırsat Adaleti” parolasıyla hareket eden Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitime tablet desteğinde ilk aşamayı gerçekleştirdi. Tamamı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen ve Aralık ayında başlatılan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği hedefinde ilk aşama gerçekleştirildi. Ocak ayı tamamlanırken 500 bin bilgisayar öğrencilere ulaştı. Tüm dünyada artan cihaz ihtiyacı ve üretim kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle Bakanlık dağıtımı 7 faz hâlinde gerçekleştirdi. Son fazda 17 ile yapılan sevkiyatla birlikte 500 bin tablet dağıtımı tamamlandı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle 500 bin tabletin çok üzerinde bir dağıtım gerçekleştirildiğinde dikkat çeken belirten Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuk dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “TRT EBA televizyonu kanallarımız, yaklaşık 14 bin 500 EBA Destek Noktamız ve zorlu kış koşullarında bile Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar için yollarda olan 167 EBA Mobil Destek Aracımızla okulu, çocuklarımızın bulunduğu yere taşıyoruz. İlk aşamada 500 bin olarak planlanan tablet bilgisayar desteğini gerçekleştirdik. Sözümüzü tuttuk ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta yeni hedefimiz için yola çıkıyoruz. Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız.”

Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı İnternet paketi de bulunuyor.

100 bin ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

MEB'den öğrenciler için 'İlk Yardım' kitabı

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6-9 yaş grubu çocuklara ilk yardım eğitimi vermek için 'İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında' adlı bir kitap hazırladı. Kitabın tanıtımını yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu eğitimin çocuk yaşlarda başlamasının çok ayrı bir değeri var. 112'yi aramak bile bir tedbirdir" dedi.Ziya Selçuk, 'İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında' kitabının tanıtımı için MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen programa katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, böyle bir faaliyetin Türkiye'de ilk kez yapıldığını belirterek, çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığını koruyacak ortamlar geliştirmenin ve tedbirler almanın hayati derecede önem taşıdığını söyledi. Kısa bir süre önce ilk yardım eğitimi seferberliği başlattıklarını ve ilk aşamada 260 bin öğretmenin bu eğitimlere katılacağını ifade eden Selçuk, "Sadece öğretmenlerimizle kalmayacağız, öğrencilerimiz ve velilerimiz için de bu eğitimleri genişleterek sürdüreceğiz. Bunun hayat kurtaran bir tedbir olduğunun farkındayız. Ve hekimlerimizin, uzmanlarımızın, öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin, psikolojik danışmanlarımızın ısrarla vurguladıkları bir konuda böylesine güzel bir çalışmayı başlatıyor olmak çok mutluluk verici" dedi.

'KİTAP, KAHRAMANLARIN HİKAYELERİNDEN OLUŞUYOR'

Hazırlanan kitabın içeriğine de değinen Bakan Selçuk, "Bugün ilk yardımın öneminin kavratılması konusunda çok akademik ve bilimsel bir metin yerine, çocuklar için kahramanların hikayelerinden oluşan bir muhtevayı karşınıza getiriyoruz. Çocuklara hikayelerle bir şey anlatmak niye önemli? Çünkü onların anlam dünyasını zenginleştirecek olan içerikler, hikayelerden oluşuyor. Çocukların okulda, evde, sokakta tecrübe ederek, deneyim vasıtasıyla keşfetmeye yatkın olmaları onların bazen küçük kazalar geçirmelerine de yol açabiliyor. Maç yaparken, yüzerken, oynarken, koşarken birtakım problemler ortaya çıkabiliyor ve çocuklarımızın ilk yardım uygulamalarına aşinalık kazanması, bu tür ortamlarda çok daha kolay tedbir almayı sağlayabiliyor" diye konuştu.

'BU EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARDAN BAŞLATILMASI ÇOK DEĞERLİ'

Her yaşta yapılabilecek ilk yardım uygulamaları olduğuna işaret eden Selçuk, "Bunun çocuk yaşlarda başlamasının, çocuklardan ilk yardım eğitiminin farkındalığının başlatılmasının çok ayrı bir değeri var. 112'yi aramak bile bir tedbirdir aslında. 'İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında' adlı bu çalışmamamızın da çok işlevsel sonuçlar doğuracağının farkındayız. Kitapta, hem temel sağlık bilgilerine yer veriliyor hem de aynı mahallede yaşayan ilkokul ve okul öncesi çağdaki hikaye kahramanlarının günlük hayatta başlarından geçen hadiseler anlatılıyor. Ben inanıyorum ki çocuklarımız bu hikayeleri okurken, kahramanların başından geçen olayları okurken çok yararlanacaklar ve bunun uygulaması noktasında da, sadece bilmek değil yapabilmek noktasında da gelişim sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.

'KİTABI ÇOCUKLARIMIZA ULAŞTIRACAĞIZ'

Kitabın UNİCEFin finansal desteğiyle, çocuk sağlığı uzmanları, paramedikler, öğretmenler, acil hemşireleri ve birçok uzmanın katkısıyla hazırlandığını belirten Selçuk, "Öğrencilerimizin, çocuklarımızın ilk yardım kültürüyle tanışmış olmaları açısından çok önemli bir kaynak kitap var karşımızda. Bunu EBA'ya elbette yükleyeceğiz; ama bu yaş çocuklarımızın bu kitaplardan somut olarak yararlanması için de kitabın fiziksel olarak temsili noktasında bazı tedbirler almaya başladık ve çocuklarımıza bu kitapları ulaştıracağız inşallah. Bu salgın döneminde sağlıkla ilgili duyarlılıklar, farkındalıklar ayrı bir önem kazandı ve ilk yardım bakımından ortaya konulan bu çalışmanın da salgın dönemindeki bazı farkındalıklarla etkileşimler içinde olduğunu da görüyoruz. Bu kitabın Türkiye'de kılcal damarlara, ilçelere, okullara, evlere kadar ulaşacak olması bizleri sevindiriyor" dedi.

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