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MEB son dakika olarak duyurdu! Ve açıldı...

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 20:11 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 20:11

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve internet sitesinden resmen duyurdu. MEB, binlerce kişinin beklediği açıklamayı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığa bağlı resmi-özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemlerinin açıldığını duyurdu. Nakiller ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verildi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi olarak bir araya geldiği 81 ildeki öğrencilere seslenerek, "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz" dedi.


Milyonlarca öğrenci yarı yıl tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve  "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81  ildeki öğrencilerle buluştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı resmi siteden duyurdu. Resmi-özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bakanlığımıza bağlı resmî/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak alınan karar gereği öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık.
Bu doğrultuda, Covid-19 salgınının yayılma hızının düşmesi, etkilerinin azalması, hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına nakil ve geçiş işlemlerinin;Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38 inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir."
 
BAKAN SELÇUK AÇIKLADI
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve  "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81  ildeki öğrencilerle buluştu.Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl  tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin  geride kaldığını söyledi. Dünya tarihi açısından da çok farklı bir dönem olduğunu vurgulayan  Selçuk, "Sınıflarınızı, koşturduğunuz koridorları, okulun bahçesini,  öğretmenlerinizi, öyle tahmin ediyorum ki en çok da arkadaşlarınızı özlediniz.  Sabah erkenden kalkıp yollara düşmeyi bile özlediğinizi düşünüyorum." diye  konuştu.
 Bakan Selçuk, öğrencilerin uzaktan eğitimin inceliklerini bir şekilde  öğrendiğini, zorluk ve güzelliklerini yaşadığını aktardı.  Öğretmenler, aileler ve öğrencilerin gayretlerinin çok değerli  olduğunu belirten Selçuk, "Elbette gönlünüzden geçtiği gibi çok çok mükemmel bir  şekilde sürekli olarak yüz yüze eğitim yapma imkanımız olmadı. Ama emin olun  dünya standartlarında bir uzaktan eğitim ortamını sizler için oluşturduk." dedi.İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci  dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz  ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek  istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de  yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz."  ifadelerini kullandı.
 
"Güçlü insanlar olmak istiyorsanız, işlerinizi kendiniz  yapmalısınız"
 
 Selçuk, yarıyılın 23 gün sürecek uzun bir kış tatili olacağını  hatırlatarak, öğrencilere, şu tavsiyelerde bulundu:"Lütfen fırsat buldukça oyunlar oynayın, bedeninizle, ruhunuzla  şarkılar dinleyin, bol bol okuyun, mutlaka bir yerlere gidip gezin ve notlar  alın. Resim yapın ve kendinizi, ruhunuzu ve bedeninizi, zihninizi dinlendirmenin  güzel yollarını bulun. Çevrenize en az ekrana baktığınız kadar dikkatle, güzeli  çirkinden, iyiyi kötüden ayırmak üzere bakın. Çevrenin, doğanın, etrafımızda olup  bitenlerin ne kadar güzel, ne kadar farklı ve ne kadar incelenmeye değer olduğunu  göreceksiniz. Lütfen elinizden geldiği, gücünüzün yettiği kadar bütün işlerinizi  kendiniz yapın, kimseye yaptırmayın. Eğer güçlü insanlar olmak istiyorsanız,  işlerinizi kendiniz yapmalısınız ve problemlerinizi kendiniz çözmelisiniz. O  zaman ayakta durma ihtimaliniz, çok daha güçlü olma ihtimaliniz söz konusu  olacaktır." Öğrencilerin evde kalmaktan sıkıldığının farkında olduklarını belirten  Bakan Selçuk, "Ben diyorum ki elbette sıkıldık, yorulduk ama her zaman yapılacak  güzel işler, güzel etkinlikler vardır. Azimli olmanız, istikrarlı olmanız çok  önemli. Bir resim, bir yemek yapmanız, bir yazıyı, hikayeyi kaleme almanız  gerçekten çok çok değerli. Üretmek çok kıymetli ve bu şekilde içinizin  rahatladığını da göreceksiniz ve biraz daha büyüdüğünüzü de hissedeceksiniz. Biz  de sizler için böyle anlara şifa olacak, size iyi geleceğine inandığımız her güne  özel etkinlikler hazırladık. Bu etkinlikleri sizlerle paylaşacağız. 'Birlikte 23  Gün' etkinlikleri kapsamında farklı çalışmalarla eğlenerek öğrenme fırsatını  devam ettireceksiniz." diye konuştu.  Bakan Selçuk, bu etkinlikler arasında içeriğinde harf, sayı, renk gibi  kavramlara farklı açıdan bakılmasını sağlayacak olan "Resfebe",  Türk ve dünya  bilim sanat alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan şahsiyetlerin tanıtıldığı  "Kim o", "Bulmaca", "Sudoku", "Oyun", "Günün deneyi", "Hikaye tamamlama  etkinlikleri" gibi güzel faaliyetlerin yer aldığını bildirdi.  Bu tatil etkinliklerini ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki bütün  öğrenciler için ayrı ayrı planladıklarını belirten Selçuk, "Birlikte 23 Gün  etkinliklerine Bakanlığımızın resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz." bilgisini  verdi.  Selçuk, "Birlikte 23 Gün" tanıtım videosu ve etkinlerin yer aldığı web  sitesini de paylaşarak, "Tatilde de olsak yine birlikteyiz, beraber etkinlikler  yapacağız." dedi.
 
Web sitesi üzerinden öğrencilerin beğendikleri etkinliklere  katılabileceklerini anlatan Selçuk, şunları kaydetti: "Sizden istediğim her yeni güne kendiniz ve ülkenizin geleceği için  daha umutla bakmanız, umudunuzu hiçbir zaman yitirmemeniz. Biz sizlerle  beraberiz, her türlü destek için hazırız, çalışıyoruz, merak etmeyin.  Öğretmenlerinizle beraber sürekli haberleşiyoruz. Her zaman çok daha güzel şeyler  yapabilme imkanımız var, bunun için gelişmeye, öğrenmeye devam etmemiz çok  önemli. Ben hepinizi bu zor dönemde gösterdiğiniz çabadan, ortaya koyduğunuz  gayretten dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Ailelerinize teşekkür ediyorum  çünkü onlarla beraber gerçekten zor bir dönemi geçirdiniz. Öğretmenlerimize her  zaman teşekkürüm, şükran duygularım var çünkü sizleri yalnız bırakmadılar, hep  beraber cansiparane mücadele etme imkanımız oldu." İlk ve ortaokul öğrencilerinin karnelerinin hayırlı olmasını dileyen  Selçuk, çocuklar, öğretmenler  ve velilerin tatilde güzel bir dinlenme dönemi  yaşamalarını temenni etti.  81 ilden birer ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı video  konferansta, öğrencilerle sohbet ederek görüşlerini dinleyen Selçuk, 2020-2021  Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanış zilini çaldı.
 
 Birlikte 23 Gün tatil etkinlikleri
 
 Birlikte 23 Gün tatil etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise  düzeyindeki öğrencilerin tatil süreçlerini verimli geçirmeleri için hazırlandı.  Etkinlik takvimi "http://birlikte23gun.meb.gov.tr/index2.html" adresinde erişime  açıldı.     Öte yandan Bakanlığın Twitter hesabından, uzaktan eğitim döneminde  velilere yönelik hazırlanan takdir belgesi paylaşıldı. Bakan Selçuk imzalı takdir belgesinde, "Sevgili anneler ve babalar,  uzaktan eğitim döneminde çocuklarımızın eğitimine kesintisiz devam etmesi yönünde  gösterdiğiniz özverinin farkındayız. Bu üstün gayretlerinizden dolayı sizlere  takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
 

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MEB Milli Eğitim Bakanlığı nakıl okul öğrenci karne Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
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