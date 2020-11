MEB son dakika kararını açıkladı! 30'u geçti, 1 ay sürecek...

Milyonlarca öğrenci koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim alıyor. Koronavirüs hızla yayılıyor. Artan vakalar da yeni önelemleri getiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı kabine toplantısında alınan karar gereği okullarda uzaktan eğitime geçmişti. Okul öncesinde önce yüz yüze eğitime geçildi yeni karar ile milli eğitim müdürlüklerince uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısı sonrası 'Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı yolladı. Yazıda şöyle denildi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak, 4 Ocak'a kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından, yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitim kararı alınabileceği bildirildi. Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, il milli eğitim müdürlüklerine, Genel Müdürlüğe bağlı okul öncesi kurumlarda "Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" ve "Uzaktan Eğitim"e ilişkin iki yazı gönderildi. "Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi"ne ilişkin yazıda, resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine, 20 Kasım-4 Ocak arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği ancak anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağı anımsatıldı.

Yazıda, şunlar kaydedildi: "Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar doğrultusunda Kovid-19 salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak, gerektiğinde il veya ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşünü de alarak 4 Ocak'a kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecektir. Diğer taraftan Kovid-19 salgın sürecinde, çocukların okula devam etme durumları dikkate alınarak; taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okul öncesi eğitim kurumları öncelikli olmak üzere, yüz yüze eğitim yapılamayacak okul öncesi eğitim kurumları ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek ve bu kuramlarda da uzaktan eğitime geçilecektir." Yazıda, bir kurumdaki eğitimin tamamen yüz yüze ya da tamamen uzaktan olacak şekilde planlanacağı, bazı sınıflarda yüz yüze bazı sınıflarda uzaktan eğitim şeklinde bir planlama yapılamayacağı ifade edildi."

Okul Öncesinde Uzaktan Eğitim" sürecine ilişkin yazıda da çocukların, eğitim etkinliklerinde bir yetişkinin desteğine ihtiyaç duymaları ve ekran karşısında uzun süre kalmanın onların gelişimlerine olan olumsuz etkileri de düşünülerek okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocukların öğretmen rehberliğinde yüz yüze eğitime devam etmelerinin öncelikle tercih edildiği belirtildi. Kovid-19 salgınının seyri ve diğer zaruri nedenlerle okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılamaması halinde, bu eğitim kademesine özgü olacak şekilde uzaktan eğitim yönteminin belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu aktarılan yazıda, uzaktan eğitimde dikkat edilmesi gereken hususlar sıralandı.Buna göre, uzaktan eğitim yapılması halinde, öğretmenler, ailelerle bire bir, telefonla, çevrim içi gruplar kurarak veya mektup gibi bir yöntemle iletişim kuracak. Her öğretmen, güne başlama, oyun , beslenme, temizlik, etkinlik ve dinlenme sürelerini de içerecek şekilde çocukların ev ortamında yapabileceği özellikte günlük eğitim akışlarını 6 etkinlik saati olarak hazırlayacak. Günlük eğitim akışlarında bir etkinlik saati 20 dakikayı geçmeyecek.

Bunun yanı sıra ailelerin imkanlarına göre, günlük eğitim akışlarının mümkünse günlük, değilse haftalık olarak en uygun iletişim araçları (EBA, telefon, iletişim grupları, e-posta veya mektup) kullanılarak ailelere ulaştırılacak ve etkinliklerin yapılması konusunda ailelere rehberlik edilecek. TRT EBA İlkokul kanalında yayınlanan okul öncesi etkinlik kuşağının çocuklar tarafından takip edilmesinin ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanması sağlanacak.Ailelerin imkanlarının uygun olması ve öğretmenin istemesi durumunda, günlük eğitim akışlarındaki bazı etkinlikler (deney, öykü okuma, bilmece, tekerleme, jimnastik, şarkı, oyun, parmak oyunu gibi) video kaydına alınarak ailelere gönderilebilecek. Öğretmenler, uzaktan eğitim sürecine yönelik izleme ve değerlendirme çalışmalarını her gün yapacak. Ailelerin imkanları doğrultusunda, EBA üzerinden sağlanan canlı ders uygulamasının yanı sıra açık kaynaklı ve okul yönetimlerince denetlenebilir diğer güvenilir platformlar da kullanılarak, haftada en az üç kez olmak üzere çocuklarla grup halinde canlı iletişim kurulacak, etkinlikler yapılacak.Grup halinde yapılan çevrim içi etkinliklere katılamayan çocuklarla haftada en az üç kez birebir görüntülü veya sesli iletişim kurulacak ve bunun için gerekmesi durumunda okul imkanları (telefon, bilgisayar, internet) kullanılacak.

İSTANBUL

İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde alınan karar sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birçok karara varıldığı aktarıldı. 20 Kasım 2020 - 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtilirken anasınıfları hakkında da İstanbul için atılacak adım belli oldu.Açıklamada şu sözler yer aldı: "İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 28.11.2020 Cumartesi günü saat 15:30'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplanmıştır. Koronavirus (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir."

"İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgesi doğrultusunda bir takım yeni tedbirler uygulamaya konulmuştur."

ANKARA

Ankara Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 Kasım tarihi itibarıyla 4 Ocak 2021'e kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim ve öğretimde yeni kararlar aldığı hatırlatıldı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı 27 Kasım 2020 tarihli yazıyla Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir."

BURSA

Bursa'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak.Koronavirus (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih 19161 sayılı Genelgesi ve 18.11.2020 tarih 140 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı doğrultusunda bir takım yeni tedbirler uygulamaya konulmuştur.Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 - 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı, ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile bildirilmiştir.

Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda;Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine,Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, resmi ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında vaka ve hasta sayılarında yükseliş görülmesiyle İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda birtakım yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğunu belirtti.

Tosun, Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı alındığını bildirdi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, resmi ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında vaka ve hasta sayılarında yükseliş görülmesi ile yeni tedbirler alındığı belirtildi.İl Hıfzıssıhha Kurulunca resmi ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün uzaktan eğitime devam edilmesi kararının alındığı ifade edilen açıklamada, bağımsız anaokulları ile özel eğitim anaokullarında ise eğitimin devam etmesi kararı alındığı kaydedildi.

TOKAT

Tokat'ta ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının seyri dikkate alınarak 30 Kasım-4 Ocak 2021 tarihlerinde il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildiği bildirildi.

BALIKESİR

Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplandığı duyuruldu.oplantıda, salgının seyri dikkate alındığında 30 Kasım-4 Ocak'ta il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.Açıklamada ayrıca, ilçe kaymakamları ve ilgili kurumlar tarafından konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verildiği ifade edildi.

SAMSUN

Samsun'da anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla bir dizi tedbir alındığı hatırlatıldı.Salgının seyri dikkate alındığında 30 Kasım - 4 Ocak 2021 tarihlerinde il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan sürdürülmesine karar verildiği anlatıldı.Açıklamada, "Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlem başlatılacak." ifadesine yer verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küçük çocukların sağlıklarına dikkat etmelerini istedi.

EDİRNE

Edirne'de, resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.İl Hıfzısıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının seyri dikkate alınarak 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım-4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesi valiliklere bildirilmişti.Ancak, Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmişti.

ERZURUM

Erzurum'da korona virüs tedbirleri kapsamında anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim 1 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan yapılacak.Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda çeşitli kararlar alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı genelgesi doğrultusunda bir takım yeni tedbirler uygulamaya konulmuştur. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile 81 il valiliğine bildirilmiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması hususunda oy birliği ile karar verilmiştir."

İZMİR ve MANİSA

İzmir ve Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Toplantıda 4 Ocak 2021'e kadar il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçme kararı alındığı belirtildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada da, "Kovid-19 salgınının seyri dikkate alınarak 30 Kasım - 4 Ocak 2021 tarihlerinde ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

MARDİN

Mardin'de korona virüs tedbirleri kapsamında anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla anaokulu ve ana sınıfı ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçildi. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçildiğinin anımsatıldığı açıklamada, "2020 yılı içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu doğrultuda 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına, gündüz bakımevleri ve kreşlerin kapatılmasına, korona virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar il/ilçelerimizde vatandaşlarımızın baraj, göl, ırmak, dere ve su kenarı gibi mesire ve ören yerleri, parklar, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor , yürüyüş, toplu halde bulunmak gibi faaliyetleri yapmaları yasağının devam etmesine, pazar yerleri denetimlerinde hususları bakımından belediyelerin daha etkin rol almasına, tedbirlere ilişkin olarak alınacak kararların valilikle koordineli olarak kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

KARABÜK

Karabük'te okul öncesi eğitim öğretim uzaktan yapılacak.Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi resmi eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verdiği belirtildi.Açıklamada, "Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığından 4 Ocak 2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi resmi eğitim kurumlarında (özel okullar hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, ilgili kurumlarımızca konu hakkında hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin uygulanmasına karar verildi." denildi.

NEVŞEHİR VE KIRŞEHİR

Nevşehir ve Kırşehir 'de okul öncesi eğitim öğretim uzaktan yapılacak.Nevşehir ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının seyrinin değerlendirilmesi sonucunda il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi yönünde karar alındığı belirtildi.Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tedbirler aldığı aktarıldı.İl genelindeki resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitim kararı alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi."Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 1 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlıklarımızın ve ilgili kurumların bu hususta gerekli tedbirleri almalarına karar verilmiştir."

KASTAMONU

Kastamonu'da anaokulu ve ana sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak.Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında anaokulu ve ana sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun bazı kararlar aldığını belirtti. Bahçacıoğlu, bu kapsamda 1 Aralık'tan başlayarak 4 Ocak 2021 tarihine kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretime uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğini duyurdu.

AMASYA

Amasya'da anaokulu, ana sınıfı ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim uzaktan yapılacak.Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflar ile uygulama sınıflarındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin 1 Aralık ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.Amasya Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.Kovid-19 ile mücadelede maske, hijyen ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekilen açıklamada, "Kovid-19 salgının seyri dikkate alındığında, 1 Aralık ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

KONYA

Konya'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak.Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Konya Valiliğinde yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrinin değerlendirilmesi sonucunda Konya genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin 04.01.2021 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi kararının alındığı belirtildi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım-4 Ocak 2021 tarihlerinde eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesi valiliklere bildirilmişti.Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği de belirtilmişti.

SİİRT

Siirt'te anaokulu ve ana sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak.Siirt'te resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip yaptığı açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldığını belirtti.Edip, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla 1 Aralık 2020'den 4 Ocak 2021'e kadar il genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan devam edeceğini kaydetti.

OSMANİYE

Osmaniye'de resmi anaokulu, ana ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak.Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.Valiliğin yazılı açıklamasında, olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar aldığı belirtildi.Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığının "Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" konulu genelgesinin uygulanmasına yönelik konuların görüşüldüğünün aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Ancak Kovid-19 salgınının seyri ve diğer zaruri nedenlere okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılamaması halinde bu eğitim kademesine özgü olacak şekilde uzaktan eğitim yönteminin belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, resmi anaokulu ve ana sınıflarında 30.11.2020 tarihinden itibaren 04.01.2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasına ve ilimizde müftülüklere bağlı 4-6 yaş Kur-an kursları ve hafızlık eğitimi veren tüm kursların uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca dernek genel kurullarının tedbirler kapsamında ertelenmesi kararı neticesi daha önce 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenen dernek, oda ve vakıf gibi kurumların genel kurullarının 1 Mart 2021 tarihine ertelenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

SAKARYA VE KOCAELİ

Sakarya ve Kocaeli'nde okul öncesi eğitim öğretim uzaktan yapılacak.Sakarya ve Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflar ile uygulama sınıflarındaki eğitim- öğretim faaliyetlerinin 30 Kasım-4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda birtakım yeni tedbirler uygulamaya konuldu.

görevlendirmelerinin sonlandırılması da kararlaştırıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 1 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde kent genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi uygun görüldü.Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı görev yapan memur , hizmetli ve kadrolu işçilerle ilgili görevlendirmeler de olduğu gibi, TYP (Toplum Yararına Programlar) kapsamında çalışan personelin de ihtiyaç duyulması halinde geçici olarak filyasyon ve saha çalışmalarında sağlık personeline yardımcı olmak üzere kaymakamlıklar tarafından ilçe sağlık müdürlükleri emrine görevlendirilmesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yüz yüze eğitime başlanması durumunda ilgili personel

ERZİNCAN

Erzincan'da resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında uzaktan eğitim yapılacak.Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla denetim ve çalışmaların sürdüğü belirtildi.İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda birtakım yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğu aktarılan açıklamada, daha önce resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı, ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesi kararının alındığı hatırlatıldı.Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceğinin belirtildiğine işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:"Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-04 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz şekilde yerine getirilmesine karar verilmiştir."

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da okul öncesi eğitim kurumları da uzaktan eğitime geçti.Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda kentteki 609 okul öncesi eğitim kurumunun bugünden itibaren 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçmesine karar verildi.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19 Kasım 2020 tarih ve 16964289 sayılı yazısı ile resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği yönünde karar alınmasının ardından Diyarbakır 'daki okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik de yeni karar alındı. Okul öncesi yüz yüze eğitimlerle ilgili valiliklerden alınan geri bildirimler sonucunda Mili Eğitim Bakanlığının 27 Kasım 2020 tarihli ve 17375679 sayılı yazısı ile resmi anaokulu ve ana sınıfları için yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgın sürecinde, çocukların okula devam etme durumları dikkate alınarak taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okul öncesi eğitim kurumları öncelikli olmak üzere, yüz yüze eğitim yapılamayacak okul öncesi eğitim kurumları ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek ve bu kurumlarda da uzaktan eğitime geçilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Konuya ilişkin Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17 ilçe genelinde taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile kırsal mahallelerdeki okul öncesi eğitim kurumlarının uzaktan eğitime geçmesine yönelik karar aldı. İl UmumiHıfzıssıhha Kurulu 29 Kasım 2020 tarih ve 105 sayılı kararda, "İlimiz 17 ilçe kaymakamlığımıza bağlı taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile kırsal mahalle yerleşim yerleri ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ekli listede isimleri geçen 609 okul öncesi eğitim kurumlarında 30 Kasım 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitime geçilmesine, uzaktan eğitim kararı alınan okul öncesi eğitim kurumlarında Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26 Kasım 2020 tarih ve 17311375 sayılı yazı ile belirlenen uzaktan eğitim esasları doğrultusunda uzaktan eğitim yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta resmi anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak.Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.Toplantıda, il genelinde "Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" konusunda değerlendirilme yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:"İlimiz genelinde taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıflarında uzaktan eğitimi geçilmesine, ilimiz genelinde il merkez, ilçeler ve köylerdeki resmi okul öncesi eğitim kurumları ve ana sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesine, il ve ilçe merkezlerindeki ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve lise bünyesindeki anasınıflarında ve uygulama sınıflarında 1 Aralık - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim yapılmayıp uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmiştir."

MERSİN

Valiliğin yazılı açıklamasında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar alması için olağanüstü toplandığı bildirildi.Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve E.17375679 sayılı "Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" konulu genelgesinin uygulanmasına yönelik konuların görüşüldüğünün aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-04 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında (özeller hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlar başta olmak üzere ilimiz genelinde yetkili tüm kişi ve kurumlarca belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir."

ŞANLIURFA

Öte yandan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflar ile uygulama sınıflarındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin 30 Kasım ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında, salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitim-öğretim faaliyetleri 30.11.2020 ile 04.01.2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir." ifadesini kullandı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21 Kasım'da aldığı karar ile kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine izin verildiği hatırlatıldı. Gelinen aşamada son dönemde Kovid-19 salgınının yayılımında tüm dünyada, özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:"Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görülmektedir. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 'Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan 'Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar' doğrultusunda salgınının ilimizdeki seyrine bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul öncesi kuruluşları, anaokul ile ana sınıfları ve uygulama sınıflarının 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara vermelerine, yüz yüze eğitimin ara verildiği bu kuruluşlarda uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilmesine, uzaktan eğitim kararı alınan okul öncesi eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce belirlenen uzaktan eğitim esasları doğrultusunda uzaktan eğitim faaliyetlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

Kayseri ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.Toplantıda, Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi resmi eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin 4 Ocak 2021'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kaymakamlar ve ilgili kurumların gerekli hassasiyeti göstererek, uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesinin sağlanması istendi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 salgınının seyri dikkate alınarak il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında faaliyetlerinin 4 Ocak 2021'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildiği bildirildi.

UŞAK

Uşak’ta Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda ana okul ve uygulama sınıflarının 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara vererek uzaktan eğitime geçme kararı aldı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında Uşak Valiliği Toplantı Salonunda, Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Uşak Valiliği resmi hesabından yapılan açıklamada ana okul ve uygulama sınıflarının 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara vererek uzaktan eğitime geçme kararı aldığı belirtildi.

Resmi hesaptan yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez ve İlçelerin de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul öncesi kurumları, ana okul ile anasınıfı ve uygulama sınıflarının 01 Aralık 2020 tarihinden itibaren 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara vermelerine, yüz yüze eğitimin ara verildiği bu kurumlarda uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Ayrıca Cuma Namazı kılmak isteyen ama kısıtlamalarla karşı karşıya kalan vatandaşlar için de karar alınan toplantıda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma saatinin Cuma namazının bitimine kadar uzatılmasına, 20 yaş ve altındaki vatandaşların ise sokağa çıkış saatinin Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınmasına oy birliğiyle karar verdikleri belirtildi.

Öte yandan, resmi hesaptan daha önce 1 Aralık 2020’ye kadar ertelenen ve yapılmaması kararlaştırılan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 1 Mart 2021’e kadar ertelendiği belirtildi.