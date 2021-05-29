MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Eğitim Haberleri »
- MEB son dakika duyurdu! Ve başlıyor, Tüm öğrencileri ilgilendiriyor
MEB son dakika duyurdu! Ve başlıyor, Tüm öğrencileri ilgilendiriyor
29 Mayıs 2021 Cumartesi - 22:44 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 22:44
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika duyurdu. Milyonlarca öğrenci merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz'dan sonra başlayacak olan telafi eğitimleriyle ilgili, "İsteyen öğretmen ve öğrencilere, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturduk. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" dedi.
- MEB son dakika duyurdu! Ve başlıyor, Tüm öğrencileri ilgilendiriyor
- Bu kadarı da pes dedirtti! Hepsi tek tek bakın nereden çıktı?
- Adana'daki cinsel saldırı olayına ilişkin EGM'den açıklama
- 29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!
- Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler
- İstanbul'un Fethinin 568. yılı görsel şölenle kutlandı