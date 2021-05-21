MEB son dakika duyurdu! Öğretmenler dikkat, 1 Haziran'da...

MEB son dakika duyurdu. Ve belli oldu. Binlerce öğretmen merakla bekliyordu. 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat tarihleriyle ilgili yapılan açıklama, atanmak için sabırsızlanan öğretmenleri ilgilendiriyor. Bugün yapılan duyuruda sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihlerinin değiştiği belirtildi. Mülakat için geri sayıma başlayan öğretmenler ise harekete geçti. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat / sözlü sınav tarihleri ne zaman? İşte MEB'in son dakika açıklaması...

17 Mayıs tarihinde yapılmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları gündemdeki yerini koruyor. Adayların hangi merkezde ve ne zaman sözlü sınava katılacakları önceki günlerde duyurulmuştu. Peki sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Mayıs tarihinde yapılmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS puanlarını elde etmiş olan ve atamalarda ikinci aşamaya katılan öğretmenlerin mülakatlarının hangi gün yapılacağı açıklanmıştı. Belirtilen merkezlerde sınavlara katılım göstermeye başlayan adaylar 17 Mayıs itibariyle sözlü sınavlarını da olmaya başladı. 6 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek mülakatlar sonrası sonuçlar için geri sayım da başlamış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı atama takvimi içerisinde bulunan bilgilere göre mülakatlar yani sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınav süresi geldiği halde karantinada olması sebebiyle sınava katılım gösteremeyen adaylar için ise 18 Haziran tarihine kadar başvurular devam edecek. Bu adayların sınavları da 21-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. 8 Temmuz tarihinde bütün adayların sınav sonuçlarının açıklanmasının sonrasında 12-16 Temmuz tarihleri arasında da sonuçlara yapılan itirazlar alınacak.