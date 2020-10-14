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MEB seminer programı belli oldu! İşte 2020 Ekim ayı online seminer takvimi

14 Ekim 2020 Çarşamba - 17:07 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 17:12

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 Ekim ayı seminer programı belli oldu. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü online seminer programı ile 20 bin öğretmenle buluşacak. İşte, 2020 Ekim ayı online seminer programı...


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 2020 Ekim ayı seminer programını açıkladı. MEB tarafından gerçekleştirilecek seminer programı 20 bin öğretmen katılacak. İşte 2020 Ekim ayı online seminer programı ve MEB seminer web adresi!
 
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlarını sağlamak, üst görevlere hazırlanmalarına destek olmak, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla; "Pandemi Sürecinin Pedagojik Yansımaları", "Uzaktan da Öğretebiliriz", "Kuşaklar Arası İletişim", "Scientix Projesinin Tanıtılması ve Stem Eğitimi", "Ölçme ve Değerlendirme" konularında seminerler planladı. 
 
UZMAN AKADEMİSYENLER KATILACAK
 
Alanında uzman akademisyenlerin katılacağı program MEB'in internet sitesinden paylaşıldı. Program https://konferans.meb.gov.tr/ogmhizmetici adresinde gerçekleştirilecek. 
 
MEB 2020 EKİM AYI ONLİNE SEMİNER PROGRAMI 
 

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