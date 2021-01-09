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MEB sayıyı açıkladı! Hedef aşıldı

AA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 11:52 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 11:52

Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mahmut Özer, "188 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alarak '100 tescil' hedefimizi yüzde 88 aştık. 76 patent, 93 faydalı model, 92 tasarım ve 229 marka olmak üzere 490 ürünün tescil başvurusunun değerlendirmeleri de devam ediyor" ifadelerini kullandı.


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), fikri  mülkiyet alanında 2019-2020 eğitim öğretim yılı için konulan "100 tescil" hedefi  aşılarak 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka için tescil alındı. 
 
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, fikri mülkiyet konusunun eğitim ile ekonominin birbirini desteklediği  önemli ara yüzlerden olduğunu ifade etti.
 
Bakanlığın 2019-2020 eğitim-öğretim yılında mesleki eğitimde ana  temayı fikri mülkiyet olarak belirlediğini ve planlamalar yaparak bu alanda 40  AR-GE merkezi kurduğunu anlatan Özer, bu alandaki yatırımların meyvesini vermeye  başladığını ifade etti.
 
Geçen eğitim-öğretim yılı için 100 tescil hedefi koyduklarını  hatırlatan Özer, şu bilgileri paylaştı: "Mesleki eğitimde, Kovid-19 salgını sürecinde tasarım ve üretim  kapasitesinin artması, bu hedefe kısa sürede ulaşmamızı sağladı. 2019'da 12  patent ve 8 faydalı model, 2020'de ise 109 tasarım ve 59 marka tescili aldık.  Böylece, toplam 188 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alarak '100  tescil' hedefimizi yüzde 88 aştık. 76 patent, 93 faydalı model, 92 tasarım ve 229  marka olmak üzere 490 ürünün tescil başvurusunun değerlendirmeleri de devam  ediyor."
 
AR-GE merkezlerinde yeni hedef 250 ürün tescili
 
Mesleki eğitimde kurdukları AR-GE merkezlerinin sürece çok önemli  katkı sunmaya devam edeceğinin altını çizen Özer, şunları kaydetti: "Kurduğumuz tüm AR-GE merkezlerimize, fikri mülkiyet konusunda  hazırlayacakları projeler için 10 milyon liralık başlangıç desteği sağladık.  AR-GE merkezleri gerekli çalışmaları yaparak fikri mülkiyet kapsamında  projelerini geliştirdiler ve Bakanlığımıza gönderdiler. Bu ay AR-GE  merkezlerimizin hazırladıkları projeleri değerlendireceğiz ve destekleri  sağlayacağız. Bu yıl için yeni hedefimiz 250 patent, faydalı model, tasarım ve  marka tescili. Süreci takip ederek ve gerekli destekleri sağlayarak bu hedefimize  de ulaşacağımıza inanıyorum.
 
Sürece destek veren Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr.  Habip Asan'a şükranlarımı sunuyorum. Süreci başarılı şekilde koordine eden ve  destek veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu'na ve  çalışma arkadaşlarına, il yöneticilerimize, okul yöneticilerimize, AR-GE merkez  yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

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MEB patent tescil
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