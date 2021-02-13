MEB resmi yazı ile 81 ile duyurdu! Ve belli oldu 5 gün...

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı yolladı ve belli oldu. Milyonlar bekliyordu MEB tek tek açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı yazı ile tarihler ve liselerde yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi. Bakanlığın illere gönderdiği yazıya göre, 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak 12. sınıflarda dersler haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak. Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze planlanacak. Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları, 1 Mart Pazartesi günü itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin yapılacak birinci sınavlar 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak. Öte yandan MEB'den 81 ile okul birincileri hakkında resmi yazı gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde 1 Mart Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak 12. sınıflarda ders saatinin haftada en az 16, en fazla 24 olmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlarla ilgili detaylara yer verildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.MEB 81 ile gönderdiği yazıda eğitim ve sınavlara ilişkin 15 maddelik açıklama yaptı...

İşte o maddeler...

Ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim ile başlayacak olup 01 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla da 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecektir.

Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak mı?

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından, Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecektir.

Yüz yüze eğitimde 12 nci sınıflara kaç saat ders verilmesi planlanıyor?

12. sınıflarda 01 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftalık ders çizelgelerindeki ders ve ders saatlerine uygun bir şekilde haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacaktır.

İkinci dönemde de işletmede beceri eğitimine devam edilebilecek mi?

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacaktır.

Okul pansiyonları açılacak mı?

Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde, durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak olup sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin barınma talepleri ise kayıtlı oldukları program türü ile alan/dalının bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacaktır.

12 inci sınıfların yüz yüze yapılamayan dersleri ile diğer sınıfların dersleri nasıl yapılacak?

Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek, öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacaklardır.

Ortaöğretim kademesindeki özel eğitim okulları ne zaman açılacak?

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. 01 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren ise bahsi geçen ortaöğretim kademesindeki tüm özel eğitim okulları ve tüm özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Birinci dönemde sınav yapılamayan derslerden sınav yapılacak mı?

Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, 01 Mart 2021 tarihinden itibaren iki haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak ve Covid-19 salgını tedbirlerine uygun bir şekilde okullarda yüz yüze yapılacaktır.

Sınavlar I. dönemin tamamını mı kapsayacak?

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 01 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular ile sınırlı tutulacaktır.

Geçtiğimiz dönemlerden başarısız dersi olan ve sorumlu geçen öğrencilere de sınav yapılacak mı?

Sorumluluk sınavları da 01-31 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacak; sınavlarda 50 puan ve üzeri alanlar, başarılı sayılacaktır. Hazırlık sınıflarından bir üst sınıfa sorumlu geçen öğrencilerle kazandıkları üniversitelere diplomalarını beyan etmek zorunluluğu bulunan öğrenciler de sorumluluk sınavlarına girebileceklerdir.

Devam ettiği eğitim kurumunun bulunduğu yerden farklı bir yerde ikamet eden öğrenciler, sınavlara nasıl girecekler? Yolculuk yapmaları salgın hastalık açısından risk oluşturmaz mı?

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri hâlinde KKTC dâhil, bulundukları yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması hâlinde aynı program uygulayan resmî ve özel okullarda sınavlara girebileceklerdir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise öğrencinin bulunduğu yerleşim yerlerine yakın il/ilçelerde bulunan kayıtlı olduğu okulla aynı okul/program türü/alan/dalı bulunması şartıyla sınavlara girebileceklerdir.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait dönem puanları nasıl oluşturulacak?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın öğrencinin; her dersten sınav, performans çalışması ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile performans ödevi puanlarıyla belirlenecektir.

İkinci dönemde sınav yapılacak mı?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin yapılacak birinci sınavlar 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların yüz yüze uygulanması sağlanacaktır.

Herhangi bir nedenle sınavlara giremeyen öğrenciler için bir planlamanız var mı?

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaktır.

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde kronik hastalığı bulunan öğrenciler sınavlara nasıl girecekler?

Kendisinde veya aile bireylerinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır.

MEB'den okul birincileri hakkında resmi yazı