MEB resmen tarihleri duyurdu! 9,10,11,12. sınıflar için bir ilk...

Milyonlarca kişi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmen duyurdu. Bakan Selçuk yeni dönemi anlattı. Türkiye'de bir ilk olacak. MEB öğretmenlerin idari izinli olduğu 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek. Sınav iptallerinin sonra konuşulacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilerin sorularını yanıtlarken "Yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da okulların açılıp açılmayacağına ilişkin soruya "Kabine toplantısında değerlendireceğiz" diye yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden öğrencilere seslendi.Bakan Selçuk yapmış olduğu paylaşımda "Gençler, burada mısınız? Liselerle ilgili bir çalışma için soru ve önerilerinize ihtiyacımız var. #lisedebence etiketiyle soru ve önerilerinizi paylaşın. Cevapları buradan iletmeye gayret edeceğim. Lütfen paylaşımlarınız sınav iptalleri dışında olsun. Onu ayrıca görüşeceğiz" ifadelerini kullandı

Bakan Selçuk'un bu paylaşımına kısa süre içinde yüzlerce yorum ve beğeni aldı.

HEY SAATLERİ GELİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin sorularını yanıtladı.Bakan Ziya Selçuk, bir öğrencinin "Hocam artık tüm günümüzü ağır bir şekilde derslere vermek yerine günün yarısında kendi yeteneklerimizi fark edebileceğimiz etkinlikler ve sanatsal alanlarla uğraşsak?" şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi: "Yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor -sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye" ifadelerini kullandı.

"SİZLERİ YAŞAM BECERİLERİ İLE DONATMAK BİZİM EĞİTİMDEN ASIL MURADIMIZ"

"Lisede bence kesinlikle sosyal yaşam dersi olmalı. Hayvanlara, kadınlara, masumlara şiddet veya taciz gibi terbiyezce davranışlarda bulunmaması gerektiği öğretilmeli; her insana saygı duyulması gerektiği öğretilmeli. Empati duygusu benimsetilmeli" sorusuna da Bakan selçuk "Sevgili Şevval; sizleri yaşam becerileri ile donatmak bizim eğitimden asıl muradımızdır. Düşüncelerinizi kendi okulunuzda projelendirirseniz ben her şekilde desteklerim. Hayallerinize eşlik etmek çok değerli" şeklinde yanıt verdi.

"DERSLERİN MEVCUT SIKIŞIKLIĞINDA HAKLISINIZ"

"Bakanım diğer ülkelerin eğitim sistemine göre lisede olsun ortaokulda olsun çok ağır ve sıkışık bir eğitime sahibiz ciddi anlamda yumuşaması gerek bence bunun çok yararını görürüz keşke sizde tweetimi görseniz" sorusuna Bakan Selçuk "Merhaba, tweetinizi gördüm. Derslerin mevcut sıkışıklığında haklısınız. Çalışmalarımız tam da bunu rahatlatmak yönünde. Ancak doğru olan kendimizi başka ülkelerle kıyaslamak değil; bize en uygun ve en sağlam sistemi bilimin ışığında kurabilmek" diye yanıt verdi. "#lisedebence Bakanım okullarda bizlere hiç sosyal hayatla alakalı bir şey öğretilmiyor ben böyle bir ders görmek çok isterim ders sayısı okula gittiğimiz saat çok fazla bunun hafifletilmesini isterim ben postanedeki gitsem neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum mesela" diyen bir öğrenciye de Bakan Selçuk "Merhaba.. Söylediğinize hak veriyorum. Bu yüzden yeni lise tasarımında 'sosyal hayat' ayrıca çalışıldı. Lütfen siz de şuna hak verin. Yaşamımızı kendimiz de zenginleştiririz. Gezin, deneyimleyin, okuyun, dinleyin ve deneyim kütüphanenizi her gün zenginleştirin. Dostlukla..." şeklinde yanıt verdi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da okullarla ilgili bir soruya şöyle yanıtladı: "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."

10-11 VE 12 MAYIS'TA UZAKTAN EĞİTİME ARA