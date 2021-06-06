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MEB resmen harekete geçti! Ve devreye girdi, Tüm Türkiye'de...

06 Haziran 2021 Pazar - 23:48 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 23:48

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika olarak duyurdu. Resmen harekete geçildi. Tüm Türkiye'de başladı. Detaylar belli oldu. Öğretmenleri çok yakından ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler" dedi.

Peki, Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Öğretmen eşleri aşı olacak mı? Öğretmenler için aşı randevusu nasıl alınır? Öğretmen aşı randevusu almak için yapılması gerekenler...


Milli Eğitim Bakanlığı 81 ilde harekete geçti. Öğretmenleri çok yakından ilgilendiren gelişme resmen duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
 
"Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."
 
ÖĞRETMEN EŞLERİ AŞI OLACAK MI? 
 
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, aşılar sadece öğretmenlere tanımlandı. Öğretmen eşlerine henüz aşı tanımlanması yapılmadı. 
 
ÖĞRETMENLERE AŞI ZORUNLU MU? 
 
Öğretmenlere tanımlanan aşıları yaptırmak zorunlu değil. İsteyen öğretmenler tercihe bağlı olarak aşılarını yaptırabilecek. 

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